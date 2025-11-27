به گزارش ایلنا، مربی شمس آذر در ابتدای صحبت‌هایش به مجتبی حسینی سرمربی آلومینیوم بابت درگذشت پدرش تسلیت گفت.

وی با خیرمقذم به پرسپولیس برای حضور در قزوین گفت: ما روی حریف تمرکز کرده‌ایم و آنالیز خوبی روی حریف داشتیم. پرسپولیس تیم بزرگی است اما بازیکنان جوان ما جاه‌طلب و حتی مستخص حضور در تیم ملی هستند. ما بازیکنانی داشتیم که شایستگی دعوت به اردوی تیم ملی را نیز داشتیم.

بزرگر درباره مصدومان تیمش گفت: ترابی و مهدی محمدی مصدومان و غایب تیم ما در کنار جواد آزاده محروم است.

او درباره غیبت وحید رضایی در این بازی گفت: تیم شمس آذر متضررترین تیم لیگ است و اگر اشتباهات داوری نبود جزو بالاتشینان جدول بودیم. در بازی با ملوان آقای داور وقتی کارت داد نمی‌دانست به چه کسی کارت داده و بعد گفتند بعد از چند دقیقه به آقای رضایی و اینطور محروم شدند. با این حال آقای وحید رضایی طی تمرینات چند روز اخیر کارهای تاکتیکی مدنظر را دنبال کرده‌اند و امیدواریم به نتیجه خوبی برسیم.

مربی شمس آذر درباره وضعیت بازیکنان گفت: بازیکنان ما همگی خوب هستند و ما متکی به بازیکن نیستیم. جواد آزاده بازیکن دونده و خوبی است و ولی بقیه بازیکنان ما هم در بهترین شرایط قرار دارند و هر کس در زمین حاضر شود به بهترین شکل کار را دنبال خواهند کرد.

او درباره حمایت هواداران همچنین عنوان کرد: هواداران سرمایه اصلی باشگاه و مایه دلگرمی ما هستند. حضور آن‌ها قطعا مثل همیشه کمک بزرگی به ما خواهد کرد. امروز هم پیش از بازی برخی از آن‌ها در تمرین حاضر شدند و با تشویق بازیکنان روحیه بزرگی برای همگی ما بودند و سپاسگزار آن‌ها هستیم. مطمئن هستیم در بازی فردا هم بهترین حامی ما خواهند بود و در کنار آن‌ها به نتیجه نزدیک خواهیم رسید و امیدوارم با یک نمایش خوب همه را سورپرایز کنیم و هدیه خوبی به آن‌ها بدهیم.

مربی شمس آذر درباره اهمیت گلزنی در این بازی گفت: تیم ما هم از نظر تهاجمی جزو تیم‌های باکیفیت لیگ محسوب می‌شود. دیدارهای پر گلی هم داشتیم که آخرین آن مقابل نیروی زمینی بود. قطعا در بازی فردا هم به دنبال یک بازی تهاجمی و نمایش زیبا برای هواداران خواهیم بود و با بازیکنان جسوری که در اختیار داریم این موضوع را به بهترین شکل دنبال می‌کنیم.

او همچنین درخصوص تیم حریف عنوان کرد: پرسپولیس بازیکن بزرگ و باکیفیتی دارد و غیبت بیفوما هم تاثیری روی عملکرد آنها ندارد. بازیکنان ما با تمرکز و روحیه بالا به دنبال یک نتیجه خوب و جسورانه خواهیم بود.

