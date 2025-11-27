مربی تیم نوجوانان: برابر لبنان سزاوار برد بودیم
میلاد عبدی، مربی تیم ملی نوجوانان ایران، با جمعبندی عملکرد این تیم در سه هفته نخست جام ملتهای زیر ۱۷ سال آسیا، تأکید کرد که شاگردانش برابر لبنان مستحق پیروزی بودند و حالا با تمرکز کامل برای بازی مهم مقابل فلسطین آماده میشوند.
به گزارش ایلنا، میلاد عبدی در گفتوگویی عملکرد تیم ملی نوجوانان ایران در رقابتهای گروه D جام ملتهای زیر ۱۷ سال آسیا را تشریح کرد.
او ابتدا به پیروزی ۵ بر صفر برابر چین تایپه اشاره کرد و گفت: بازیکنان از نظر ذهنی و تاکتیکی توانستند بخش زیادی از برنامههای کادرفنی را اجرا کنند. نتیجه پرگل حاصل تلاش همان دیدار بود. همه هم دیدند که چین تایپه تیم ضعیفی نیست. مقابل لبنان امتیاز گرفت و برابر هند نیز تا دقایق پایانی نتیجه یک-یک را حفظ کرده بود.
عبدی ادامه داد: کادرفنی از همان ابتدا تأکید داشت که پیروزی بازی اول باید فراموش شود و تمام انرژی روی لبنان گذاشته شود. میدانستیم این مسابقه سختتر خواهد بود.
عبدی افزود: خیلی زود به گل رسیدیم و در همان نیمه اول میتوانستیم اختلاف را بیشتر کنیم، اما در ضربه آخر تمرکز کافی نداشتیم. در نیمه نخست هیچ فرصتی به لبنان ندادیم و با بستن فضا، برنامههای هجومی آنها را خنثی کردیم.
او درباره تنها گل دریافتی ایران گفت: بارها به بازیکنان تذکر داده بودیم که روی معدود موقعیتهای حریف باید کاملاً هوشیار باشند، اما متأسفانه روی تنها فرصت لبنان گل خوردیم و دو امتیاز مهم را از دست دادیم. افسوس این بازی را میخوریم، اما فوتبال همین است؛ همیشه تیمی که مالکیت و موقعیتهای بیشتری دارد برنده نمیشود.
عبدی تأکید کرد: پرونده بازی لبنان بسته شده و حالا باید با تمام تمرکز به فلسطین فکر کنیم. تیمی که چند بازیکن شاغل در کشورهای اروپایی دارد و اصلاً حریف سادهای نیست. باید از تجربه دو بازی قبلی، بهویژه دیدار با لبنان، استفاده کنیم تا با کسب پیروزی و جبران امتیازهای از دست رفته، صدر جدول را نگه داریم و مسیر صعود را هموار کنیم.
او در پایان یادآور شد: از ابتدای رقابتها گفتهایم که گامبهگام پیش میرویم. گام بعدی، بازی بسیار مهم با فلسطین است و بچهها باید تمام توان خود را برای اجرای برنامههای کادرفنی به کار بگیرند.