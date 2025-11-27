مربی تیم نوجوانان: برابر لبنان سزاوار برد بودیم

به گزارش ایلنا، میلاد عبدی در گفت‌وگویی عملکرد تیم ملی نوجوانان ایران در رقابت‌های گروه D جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا را تشریح کرد.

او ابتدا به پیروزی ۵ بر صفر برابر چین تایپه اشاره کرد و گفت: بازیکنان از نظر ذهنی و تاکتیکی توانستند بخش زیادی از برنامه‌های کادرفنی را اجرا کنند. نتیجه پرگل حاصل تلاش همان دیدار بود. همه هم دیدند که چین تایپه تیم ضعیفی نیست. مقابل لبنان امتیاز گرفت و برابر هند نیز تا دقایق پایانی نتیجه یک-یک را حفظ کرده بود.

عبدی ادامه داد: کادرفنی از همان ابتدا تأکید داشت که پیروزی بازی اول باید فراموش شود و تمام انرژی روی لبنان گذاشته شود. می‌دانستیم این مسابقه سخت‌تر خواهد بود.

عبدی افزود: خیلی زود به گل رسیدیم و در همان نیمه اول می‌توانستیم اختلاف را بیشتر کنیم، اما در ضربه آخر تمرکز کافی نداشتیم. در نیمه نخست هیچ فرصتی به لبنان ندادیم و با بستن فضا، برنامه‌های هجومی آنها را خنثی کردیم.

او درباره تنها گل دریافتی ایران گفت: بارها به بازیکنان تذکر داده بودیم که روی معدود موقعیت‌های حریف باید کاملاً هوشیار باشند، اما متأسفانه روی تنها فرصت لبنان گل خوردیم و دو امتیاز مهم را از دست دادیم. افسوس این بازی را می‌خوریم، اما فوتبال همین است؛ همیشه تیمی که مالکیت و موقعیت‌های بیشتری دارد برنده نمی‌شود.

عبدی تأکید کرد: پرونده بازی لبنان بسته شده و حالا باید با تمام تمرکز به فلسطین فکر کنیم. تیمی که چند بازیکن شاغل در کشورهای اروپایی دارد و اصلاً حریف ساده‌ای نیست. باید از تجربه دو بازی قبلی، به‌ویژه دیدار با لبنان، استفاده کنیم تا با کسب پیروزی و جبران امتیازهای از دست رفته، صدر جدول را نگه داریم و مسیر صعود را هموار کنیم.

او در پایان یادآور شد: از ابتدای رقابت‌ها گفته‌ایم که گام‌به‌گام پیش می‌رویم. گام بعدی، بازی بسیار مهم با فلسطین است و بچه‌ها باید تمام توان خود را برای اجرای برنامه‌های کادرفنی به کار بگیرند.

