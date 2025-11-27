آخرین وضعیت ستاره استقلال؛ منیر الحدادی به دربی می رسد؟
برخلاف شایعات منتشر شده، هنوز هیچ تشخیص قطعی و دقیقی درباره شرایط مصدومیت منیر الحدادی انجام نشده است.
به گزارش ایلنا، شاید مهمترین اتفاق بازی دیروز استقلال مقابل الوصل، در دقیقه شانزدهم مسابقه و پس از مصدومیت ناگهانی منیر الحدادی، ستاره مراکشی آبیها رقم خورد.
زمانی که منیر در حال حرکت با توپ بود اما ناگهان سرعتش را کم کرد و دستش را روی همسترینگش گذاشت تا مشخص شود نمیتواند به بازی ادامه دهد.
او در نهایت از زمین بازی خارج شد و تا پایان مسابقه هم در رختکن استقلال ماند. در بررسی اولیه این مصدومیت هیچگونه خونمردگی در محل آسیب منیر دیده نشد و کادر پزشکی به سرعت با قراردادن یخ روی قسمت آسیب دیده، تلاش کردند جلوی ورم احتمالی را بگیرند و براساس اطلاعات رسیده به خبرنگار ورزش سه، قرار است امروز از منیر MRI گرفته شود تا میزان دقیق مصدومیت این ستاره مراکشی مشخص شود.
با همه اینها چیزی که قطعی است، این است که هنوز هیچ فکت درستی از میزان آسیب و دوری احتمالی الحدادی از میادین وجود ندارد و هنوز خود اعضای تیم پزشکی و کادرفنی استقلال هم نمیدانند که آیا منیر میتواند در دربی تهران و پیش از آن، دیدار مقابل فولاد برای تیمش به میدان برود یا نه. این درحالی است که از صبح امروز برخی رسانهها از غیبت یک ماهه و قطعی این ستاره خبر دادهاند که تا این لحظه هیچ تشخیص پزشکی دقیقی برای آن اتفاق نیفتاده است.