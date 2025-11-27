خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آخرین وضعیت ستاره استقلال؛ منیر الحدادی به دربی می رسد؟

آخرین وضعیت ستاره استقلال؛ منیر الحدادی به دربی می رسد؟
کد خبر : 1719808
لینک کوتاه کپی شد.

برخلاف شایعات منتشر شده، هنوز هیچ تشخیص قطعی و دقیقی درباره شرایط مصدومیت منیر الحدادی انجام نشده است.

به گزارش ایلنا، شاید مهم‌ترین اتفاق بازی دیروز استقلال مقابل الوصل، در دقیقه شانزدهم مسابقه و پس از مصدومیت ناگهانی منیر الحدادی، ستاره مراکشی آبی‌ها رقم خورد.

زمانی که منیر در حال حرکت با توپ بود اما ناگهان سرعتش را کم کرد و دستش را روی همسترینگش گذاشت تا مشخص شود نمی‌تواند به بازی ادامه دهد. 

او در نهایت از زمین بازی خارج شد و تا پایان مسابقه هم در رختکن استقلال ماند. در بررسی اولیه این مصدومیت هیچ‌گونه خون‌مردگی در محل آسیب منیر دیده نشد و کادر پزشکی به سرعت با قراردادن یخ روی قسمت آسیب دیده، تلاش کردند جلوی ورم احتمالی را بگیرند و براساس اطلاعات رسیده به خبرنگار ورزش سه، قرار است امروز از منیر MRI گرفته شود تا میزان دقیق مصدومیت این ستاره مراکشی مشخص شود.

با همه این‌ها چیزی که قطعی است، این است که هنوز هیچ فکت درستی از میزان آسیب و دوری احتمالی الحدادی از میادین وجود ندارد و هنوز خود اعضای تیم پزشکی و کادرفنی استقلال هم نمی‌دانند که آیا منیر می‌تواند در دربی تهران و پیش از آن، دیدار مقابل فولاد برای تیمش به میدان برود یا نه. این درحالی است که از صبح امروز برخی رسانه‌ها از غیبت یک ماهه و قطعی این ستاره خبر داده‌اند که تا این لحظه هیچ تشخیص پزشکی دقیقی برای آن اتفاق نیفتاده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات