کار جذاب رسانه عقابها: پیراهنهای جدید تیم شهر ارکا رونمایی شد
از پیراهن تیمهای زنان والیبال و مردان فوتبال باشگاه ارکا با حضور بازیکنان، کادر فنی و عوامل باشگاه رونمایی شد.
به گزارش ایلنا، در این مراسم که با هدف معرفی هویت بصری تازه باشگاه و آغاز فصل جدید رقابتها انجام شد، طراحی جدید کیتهای ورزشی این دو تیم برای نخستینبار رونمایی شد.
پیراهنهای جدید با ترکیبی از رنگهای اصلی باشگاه ارکا سبز، سفید و صورتی طراحی شده و جزئیات گرافیکی آن الهامگرفته از انرژی، سرعت و هویت ورزشی دو تیم است.
بازیکنان هر دو تیم پس از معرفی رسمی پیراهنها، ابراز امیدواری کردند که فصل پیشرو با نتایج بهتر و عملکردی عالی همراه باشد.
گفتنی است تیم والیبال زنان آرکا که نخستین حضور خود در مسابقات لیگ برتر والیبال زنان را تجربه میکند ، شنبه ۸ آذر ماه در نخستین دیدار خود به مصاف تیم مهرگان شیراز خواهد رفت و در شیراز میهمان این تیم خواهد بود.