کیوو: سزاوار باخت نبودیم اما باید از این وضعیت خارج شویم

به گزارش ایلنا، اینتر شب گذشته در ورزشگاه واندا متروپولیتانو تن به شکست ۲ بر ۱ مقابل اتلتیکو مادرید داد. نتیجه‌ای که نخستین باخت این تیم در لیگ قهرمانان اروپا در فصل جاری و پنجمین شکست آنها در تمامی رقابت‌ها بود. پس از پایان مسابقه، مدیران باشگاه، اعضای کادرفنی و بازیکنان جلسه‌ای در رختکن برگزار کردند؛ موضوعی که باعث شد دانیله کیوو با تأخیر مقابل دوربین‌ها قرار گیرد.

با وجود تعداد شوت‌های بیشتر و فرصت‌های مناسب‌تر و مشابه آنچه چند روز قبل در دربی برابر میلان رخ داد، اینتر نتوانست از موقعیت‌هایش استفاده کند و بار دیگر امتیاز از دست داد.

کیوو در گفت‌وگو با آمازون پرایم درباره حال‌وهوای تیم پس از بازی توضیح داد: سه نخ سیگار پشت‌سر هم کشیدم و حرف‌هایی را که لازم بود به بازیکنان زدم. حسرت زیادی داریم چون سزاوار شکست نبودیم. با این حال خوشبختانه بازی را بدون مصدومیت جدی پشت سر گذاشتیم. در چشمان بازیکنان تلخی شدیدی دیدم اما این ذات فوتبال است و باید هر کاری لازم است انجام دهیم تا از این شرایط بیرون بیاییم.

اینتر تاکنون پنج بار در رقابت‌های این فصل شکست خورده و حالا باید خود را برای دیدار بعدی برابر پیزا در روز یکشنبه آماده کند؛ مسابقه‌ای که این تیم امیدوار است با آن روند ناکامی‌های اخیر را پشت سر بگذارد.

