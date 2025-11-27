خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کیوو: سزاوار باخت نبودیم اما باید از این وضعیت خارج شویم

کیوو: سزاوار باخت نبودیم اما باید از این وضعیت خارج شویم
کد خبر : 1719785
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی اینتر پس از شکست مقابل اتلتیکو مادرید در لیگ قهرمانان اروپا اعلام کرد تیمش شایسته باخت نبود و از تلخی حاکم بر رختکن گفت؛ جلسه‌ای که باعث شد او با تأخیر مقابل رسانه‌ها حاضر شود.

به گزارش ایلنا،  اینتر شب گذشته در ورزشگاه واندا متروپولیتانو تن به شکست ۲ بر ۱ مقابل اتلتیکو مادرید داد. نتیجه‌ای که نخستین باخت این تیم در لیگ قهرمانان اروپا در فصل جاری و پنجمین شکست آنها در تمامی رقابت‌ها بود. پس از پایان مسابقه، مدیران باشگاه، اعضای کادرفنی و بازیکنان جلسه‌ای در رختکن برگزار کردند؛ موضوعی که باعث شد دانیله کیوو با تأخیر مقابل دوربین‌ها قرار گیرد.

با وجود تعداد شوت‌های بیشتر و فرصت‌های مناسب‌تر و مشابه آنچه چند روز قبل در دربی برابر میلان رخ داد،  اینتر نتوانست از موقعیت‌هایش استفاده کند و بار دیگر امتیاز از دست داد.

کیوو در گفت‌وگو با آمازون پرایم درباره حال‌وهوای تیم پس از بازی توضیح داد: سه نخ سیگار پشت‌سر هم کشیدم و حرف‌هایی را که لازم بود به بازیکنان زدم. حسرت زیادی داریم چون سزاوار شکست نبودیم. با این حال خوشبختانه بازی را بدون مصدومیت جدی پشت سر گذاشتیم. در چشمان بازیکنان تلخی شدیدی دیدم اما این ذات فوتبال است و باید هر کاری لازم است انجام دهیم تا از این شرایط بیرون بیاییم.

اینتر تاکنون پنج بار در رقابت‌های این فصل شکست خورده و حالا باید خود را برای دیدار بعدی برابر پیزا در روز یکشنبه آماده کند؛ مسابقه‌ای که این تیم امیدوار است با آن روند ناکامی‌های اخیر را پشت سر بگذارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات