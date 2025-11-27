خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لیگ برتر کشتی آزاد؛ پیروزی خیبر خرم آباد برابر ستارگان پاس ساری

لیگ برتر کشتی آزاد؛ پیروزی خیبر خرم آباد برابر ستارگان پاس ساری
کد خبر : 1719773
لینک کوتاه کپی شد.

تیم خیبر خرم‌آباد در ادامه رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد، بار دیگر موفق شد ستارگان پاس ساری را شکست دهد و جایگاه خود را در گروه A تثبیت کند.

به گزارش ایلنا، در جریان دیدار حساس هفته دوم از دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد جام یادگار امام (ره) که صبح امروز در سالن سید رسول حسینی ساری برگزار شد، تیم خیبر خرم‌آباد با نتیجه ۶ بر ۴ برابر ستارگان پاس ساری به برتری رسید.
 
این دومین پیروزی خیبر مقابل ستارگان در این فصل است و این تیم با این برد ارزشمند، شانس خود را برای بهبود جایگاه در جدول مسابقات افزایش داد.
نتایج انفرادی متعاقبا اعلام می گردد.
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات