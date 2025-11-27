دقیقی: هرگز دنبال وقت کشی نبودم/ دنبال جایگاه آبرومندانه ای هستیم

به گزارش ایلنا، سعید دقیقی سرمربی پیکان در نشست خبری پیش از دیدار حساس تیمش مقابل ملوان، در شرایطی مقابل خبرنگاران قرار گرفت که تیم او طی هفته‌های اخیر باوجود ارائه‌ی فوتبال باکیفیت نتوانسته در لیگ نتیجه بگیرد؛ هرچند هفته گذشته در جام حذفی با پیروزی و صعود توانستند کمی از فشار روحی دور شوند. پیکان امیدوار است بازی خانگی برابر ملوان، نقطه شروع بردهای این تیم در لیگ باشد.

دقیقی در ابتدای صحبت‌هایش گفت: «بازی بسیار سختی داریم مقابل تیم ریشه‌دار و قدیمی ملوان بندر انزلی؛ تیمی با بازیکنان شایسته و مربی‌ای که ثابت کرده در مباحث فنی نقاط قوت زیادی دارد. همیشه برابر تیم‌های او بازی‌های دشواری داشتیم. با این حال بر اساس نظر کارشناسان و آنچه خودمان می‌بینیم، پیکان تیمی باکیفیت است؛ هم از نظر فنی و هم از نظر تاکتیکی بسیار خوب کار کرده‌ایم، اما ترکیبی از بدشانسی و کم‌دقتی در چند صحنه جزئی باعث شده جایگاهمان در جدول مطلوب نباشد.»

او ادامه داد: «تمرینات خیلی خوبی پشت سر گذاشته‌ایم و پس از یک بازی مناسب در جام حذفی، آماده‌ایم که فردا یک فوتبال هجومی و باکیفیت ارائه بدهیم و سه امتیاز را بگیریم. بارها به بازیکنانم گفته‌ام فوتبال ورزش آسانی نیست؛ تمرکز، تلاش زیاد و مسئولیت‌پذیری، کنار اجرای وظایف تاکتیکی، حتماً نتیجه را همراه می‌کند. امیدوارم فردا آغاز مسیر بازگشت ما در جدول باشد.»

دقیقی درباره کیفیت فنی تیمش گفت: «از ابتدا هدف مدیریت و هیئت‌مدیره این بود که پیکان امسال یک جایگاه آبرومند در لیگ داشته باشد. من همیشه تیم‌هایم را با فوتبال هجومی به میدان می‌فرستم. نه دنبال وقت‌کشی هستم، نه بازی بسته. با وجود محدودیت در بودجه و جذب بازیکن، سعی کردیم تیمی باکیفیت ببندیم، اما فوتبال همیشه روی خوش ندارد. پنج هفته پشت‌سرهم در رختکن به بازیکنانم می‌گفتم اگر این بازی را ببریم، می‌رویم بالای جدول؛ چون واقعاً شایستگی‌اش را داشتیم.»

او با اشاره به ماجرای استعفایش گفت: «قرارداد و تعهدات مالی سنگینی برای باشگاه داشتم اما احساس کردم شاید فرد دیگری بتواند شرایط را بهتر کند. به‌صورت اخلاقی گفتم اگر مدیریت تشخیص می‌دهد تغییر می‌خواهد، من بدون دریافت حق‌وحقوق کنار می‌روم. این کار را فقط از سر حسن نیت انجام دادم. مدیریت اما با محبت و نگاه کارشناسی، ادامه همکاری را ترجیح داد. حالا هم تا آخرین لحظه متعهد به باشگاه هستم و مطمئن باشید سهمیه بقا را حفظ می‌کنیم و برای جایگاه بهتر هم می‌جنگیم.»

دقیقی درباره مصدومیت‌ها، به ویژه غیبت کسری طاهری، توضیح داد: «بعد از بازی استقلال چند هفته پیاپی بازیکنان تأثیرگذار را از دست دادیم. کسری طاهری که قراردادش با ما ۵–۶ میلیارد بود و خودمان ساختیم، در تیم ملی دچار مصدومیت شد. برای تیم‌هایی با بودجه بالا جایگزینی ساده است، اما برای پیکان ضربه بزرگی محسوب می‌شود. سجاد جعفری، شاهین توکلی و محمدعلی فرامرزی را هم از دست دادیم. الان امیدواریم با بازیکنانی مثل خدادادی و با تجربه‌هایی همچون تبریزی شرایط را مدیریت کنیم. طاهری احتمالاً از هفته چهارم یا پنجم دور برگشت به ما اضافه می‌شود و ما بی صبرانه منتظر او هستیم.»

سرمربی پیکان سپس درباره شرایط کلی تیم گفت: «با بودجه‌ای که داریم و شرایط میزبانی نه‌چندان پایدار، هدف منطقی در سال نخست حضور دوباره در لیگ، بقاست. اما من همیشه نگاه بلندتر دارم. در شمس‌آذر و خیبر هم با وجود مشکلات فراوان تیم را بالا آوردم. امسال هم باور دارم پیکان می‌تواند به جایگاه‌های بهتر برسد. در چند هفته اخیر بدشانسی، مصدومیت‌ها و گل خوردن با حداقل موقعیت، ما را اذیت کرد. اما از نظر آمار، جزو بهترین‌های لیگ هستیم: در ضد پرس اولیم، در خلق موقعیت بین چهار تیم اولیم، تعداد ضربات و کرنرها بسیار بالاست و میزان سیو دروازه‌بانمان بسیار کم است. یعنی کار فنی درست انجام شده.»

او درباره ملوان گفت: «ملوان تیمی پرمهره، ریشه‌دار و محبوب است. مدتی هم افتخار داشتم در آنجا خدمت کنم. برایشان احترام کامل قائلم و بعد از این بازی برایشان آرزوی موفقیت دارم؛ تیم‌هایی با این پشتوانه مردمی باید همیشه قوی بمانند. اما فردا هدف ما فقط پیروزی است.»

دقیقی درباره جام حذفی نیز اظهار داشت: «نگاه من در مربیگری همیشه بازی‌به‌بازی است. فقط برایم مهم است بعد از هر مسابقه بگویند پیکان چه فوتبال خوبی بازی کرد. جام حذفی همیشه غیرقابل‌پیش‌بینی بوده، اما به‌موقع درباره آن برنامه‌ریزی خواهیم کرد.»

