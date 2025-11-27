واکنش تند امباپه به سؤال خبرنگار درباره وابستگی رئال به گلهایش
ستاره فرانسوی رئال مادرید پس از ثبت چهار گل در پیروزی مقابل المپیاکوس، در گفتوگویی با رادیو مارکا به پرسشی درباره احتمال وابستگی تیم به عملکرد او واکنش نشان داد و این پرسش را «بیاحترامی» توصیف کرد.
به گزارش ایلنا، رادیو مارکا گفتوگوی کاملی از کیلیان امباپه، مهاجم رئال مادرید، منتشر کرده است؛ گفتوگویی که پس از درخشش این بازیکن در پیروزی ۴ بر ۳ تیمش برابر المپیاکوس در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا انجام شد. در بخشی از این مصاحبه، میگل آنخل توریبیو، خبرنگار اسپانیایی، از او پرسید: آیا فکر میکنید تیم بیش از حد به گلهای شما وابسته است؟ سوالی که واکنش ناراحتکنندهای از سوی امباپه به دنبال داشت.
امباپه در پاسخ اولیه خود گفت: به نظرم این سؤال بیاحترامی است و سوال خوبی نیست. هر بازیکنی در تیم نقش مشخصی دارد و وظیفه من معمولاً گلزنی است. اما بدون کمک تمام همتیمیهایم نمیتوانستیم این مسابقه را ببریم. فکر نمیکنم چیزی به نام وابستگی وجود داشته باشد؛ این بیشتر چیزی است که از بیرون مطرح میشود.
او سپس رو به خبرنگار گفت: باید بگویید این نقش من است، نه اینکه وابستگی وجود دارد.
توریبیو در ادامه یادآور شد که امباپه در دیدارهای اخیر مقابل لیورپول، رایو وایهکانو و الچه موفق به گلزنی نشده و رئال مادرید در آن مسابقات پیروز نشده است. امباپه در پاسخ توضیح داد: بله، اما نباید از واژه وابستگی استفاده کنید. باید بگویید کیلیان گل نزده و کیلیان باید گل بزند؛ این وظیفه من است، نه اینکه تیم تنها به من وابسته باشد.
این واکنش نشان میدهد امباپه تمایلی ندارد عملکرد تیم را تنها به آمار گلزنی خود گره زده ببیند و تأکید میکند موفقیت رئال مادرید نتیجه تلاش جمعی است.