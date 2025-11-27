نویر: شب سختی را در لندن پشت سر گذاشتم
دروازهبان بایرن مونیخ پس از شکست تیمش برابر آرسنال در لیگ قهرمانان اروپا، به عملکرد خود و صحنههای بحثبرانگیز بازی واکنش نشان داد و تأکید کرد تصمیم داور روی گل نخست در نتیجه نهایی بیتأثیر نبود.
به گزارش ایلنا، مانوئل نویر که در جریان دیدار بایرن مونیخ مقابل آرسنال شب دشواری را تجربه کرد، درباره دو اشتباه سرنوشتساز خود در این مسابقه صحبت کرد. بایرن در این بازی که در ورزشگاه امارات برگزار شد، با نتیجه ۳ بر ۱ تن به شکست داد و پس از ۱۸ بازی بدون شکست، اولین باخت فصلش را ثبت کرد. دیداری که نویر در دو گل خورده نقش مستقیم داشت.
کاپیتان بایرن پس از پایان مسابقه اظهار کرد: طبیعی است که حال خوبی نداشته باشم. انتظارمان این بود که در لندن پیروز شویم اما باید واقعیت را پذیرفت. آرسنال در لحظههای حساس بهتر عمل کرد و ما نتوانستیم موقعیت کافی ایجاد کنیم. در نیمه دوم هم فشار لازم را نداشتیم و برتری آرسنال قابل قبول بود.
یکی از صحنههای مورد بحث، گل اول آرسنال بود؛ در لحظهای که نویر هنگام دفع کرنر پس از تماس یورین تیمبر تعادلش را از دست داد. او درباره این صحنه توضیح داد: واضح است که فشار وارد شد و تعادلم به هم خورد. وقتی از مسیر دلخواه خارج شدم، دیگر نمیتوانستم واکنش لازم را نشان دهم. همه میدانند آرسنال روی ضربات ثابت چگونه عمل میکند. نمیدانم در لیگ برتر چه روالی وجود دارد اما در سطح بینالمللی هم چنین برخوردهایی زیاد است. من دروازهبانی نیستم که با کوچکترین تماس روی زمین بیفتم، اما شاید اگر مثل برخی دیگر رفتار میکردم، داور تصمیم دیگری میگرفت.
نویر در ادامه گفت: وقتی عقب هستید، ناچارید ریسک کنید. پاس آرسنال دقیق بود و میدانستم مارتینلی سرعت بیشتری از کیمیش دارد. سعی کردم زودتر از او به توپ برسم اما لمس توپ تعیینکننده بود و نتوانستم مانع ارسال پاس یا زدن ضربه نهایی شوم.
دروازهبان باتجربه بایرن در پایان ابراز امیدواری کرد که تیمش با رفع اشتباهات فردی و افزایش تمرکز، در بازیهای آینده شرایط بهتری رقم بزند.