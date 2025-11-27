سرپرست جدید فدراسیون ژیمناستیک منصوب شد

به گزارش ایلنا، جلسه فوق‌العاده مجمع فدراسیون ژیمناستیک با مشارکت ۳۵ عضو و با حضور سیدمحمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش، و مهدی علینژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک، به‌صورت وبیناری در محل وزارتخانه تشکیل شد. این نشست بنا به دستور قضایی و پس از تعلیق رئیس فدراسیون برگزار شد تا درباره ادامه اداره فدراسیون تصمیم‌گیری شود.

در نخستین بخش جلسه، انتخاب رئیس مجمع در دستور کار قرار گرفت و اعضا با رأی اکثریتی اسبقیان را برای ریاست نشست برگزیدند. در ادامه، موضوع استعفای سلیمانی، دبیر فدراسیون، مطرح شد که این درخواست نیز با موافقت اکثریت اعضا روبه‌رو شد.

همچنین به پیشنهاد اعضا، اختیار بررسی و اعمال اصلاحات لازم در اساسنامه فدراسیون به رئیس مجمع تفویض شد. پس از آن، مجمع در رأی‌گیری دیگری، نایب‌رئیس اول و دوم فدراسیون را از سمت خود برکنار کرد.

در بخش پایانی جلسه، پیشنهاد انتخاب وجیهه نقوی به عنوان سرپرست فدراسیون مطرح شد که با کسب ۳۱ رأی موافق، مسئولیت اداره فدراسیون به او واگذار شد.

نقوی پس از انتخاب، با تشکر از اعتماد اعضای مجمع، بر ضرورت ایجاد آرامش در فدراسیون تأکید کرد و گفت تلاش دارد شرایط مناسب را برای تیم‌های ملی با توجه به نزدیکی بازی‌های آسیایی ناگویا فراهم کند.

اسبقیان نیز در جمع‌بندی جلسه اظهار کرد که از تمامی ظرفیت‌های موجود برای آماده‌سازی تیم‌های ژیمناستیک استفاده خواهد شد و با اشاره به ظرفیت قهرمانانی همچون مهدی الفتی، خواستار صدور دستور فک پلمب فدراسیون توسط مدیرکل حراست وزارت ورزش و جوانان شد.

