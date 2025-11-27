خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرپرست جدید فدراسیون ژیمناستیک منصوب شد

سرپرست جدید فدراسیون ژیمناستیک منصوب شد
کد خبر : 1719735
لینک کوتاه کپی شد.

مجمع فوق‌العاده فدراسیون ژیمناستیک با حضور اعضا و مقام‌های وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک برگزار شد و در جریان آن، ضمن بررسی چند دستور اداری، وجیهه نقوی با رأی اکثریت به عنوان سرپرست جدید فدراسیون انتخاب شد.

به گزارش ایلنا،  جلسه فوق‌العاده مجمع فدراسیون ژیمناستیک با مشارکت ۳۵ عضو و با حضور سیدمحمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش، و مهدی علینژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک، به‌صورت وبیناری در محل وزارتخانه تشکیل شد. این نشست بنا به دستور قضایی و پس از تعلیق رئیس فدراسیون برگزار شد تا درباره ادامه اداره فدراسیون تصمیم‌گیری شود.

در نخستین بخش جلسه، انتخاب رئیس مجمع در دستور کار قرار گرفت و اعضا با رأی اکثریتی اسبقیان را برای ریاست نشست برگزیدند. در ادامه، موضوع استعفای سلیمانی، دبیر فدراسیون، مطرح شد که این درخواست نیز با موافقت اکثریت اعضا روبه‌رو شد.

همچنین به پیشنهاد اعضا، اختیار بررسی و اعمال اصلاحات لازم در اساسنامه فدراسیون به رئیس مجمع تفویض شد. پس از آن، مجمع در رأی‌گیری دیگری، نایب‌رئیس اول و دوم فدراسیون را از سمت خود برکنار کرد.

در بخش پایانی جلسه، پیشنهاد انتخاب وجیهه نقوی به عنوان سرپرست فدراسیون مطرح شد که با کسب ۳۱ رأی موافق، مسئولیت اداره فدراسیون به او واگذار شد.

نقوی پس از انتخاب، با تشکر از اعتماد اعضای مجمع، بر ضرورت ایجاد آرامش در فدراسیون تأکید کرد و گفت تلاش دارد شرایط مناسب را برای تیم‌های ملی با توجه به نزدیکی بازی‌های آسیایی ناگویا فراهم کند.

اسبقیان نیز در جمع‌بندی جلسه اظهار کرد که از تمامی ظرفیت‌های موجود برای آماده‌سازی تیم‌های ژیمناستیک استفاده خواهد شد و با اشاره به ظرفیت قهرمانانی همچون مهدی الفتی، خواستار صدور دستور فک پلمب فدراسیون توسط مدیرکل حراست وزارت ورزش و جوانان شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات