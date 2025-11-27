خبرگزاری کار ایران
بلیت فروشی مصاف استقلال و فولاد آغاز شد

تیم‌های استقلال و فولاد روز یکشنبه از ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف هم خواهند رفت و بلیت‌های این مسابقه اکنون برای هواداران عرضه شده است.

به گزارش ایلنا، مسابقه تیم‌های استقلال و فولاد در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر، روز یکشنبه در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار می‌شود. سازمان برگزاری بازی‌ها اعلام کرد که بلیت‌های این دیدار هم‌اکنون برای علاقه‌مندان قابل تهیه است تا هواداران بتوانند از نزدیک شاهد این مصاف حساس باشند.

برای تهیه بلیت این دیدار، روی اینجا کلیک کنید.

