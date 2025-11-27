تمجید آرتتا از بازیکنان آرسنال پس از پیروزی پرگل برابر بایرن
سرمربی آرسنال پس از برد تیمش مقابل بایرن مونیخ در لیگ قهرمانان اروپا، عملکرد شاگردانش را ستود و این نتیجه را نشانهای از ظرفیت بالای تیم دانست.
به گزارش ایلنا، میکل آرتتا بعد از پیروزی قاطع آرسنال مقابل بایرن مونیخ ابراز رضایت کرد و این برد را یکی از مهمترین نتایج تیمش در فصل جاری لیگ قهرمانان اروپا دانست. آرسنال با پنج برد از پنج بازی در صدر جدول گروه خود قرار دارد و این بار با گلهای یورین تیمبر، نونی مادوئکه و گابریل مارتینلی موفق شد طلسم بیش از یک دهه ناکامی برابر بایرن را از بین ببرد.
آرتتا در نشست خبری پس از بازی با تمجید از شاگردانش گفت: مقابل یکی از بهترین تیمهای اروپا نمایشی فوقالعاده ارائه دادیم. از نظر فردی و تیمی، بازیکنان عملکردی داشتند که شایسته تقدیر است. هفته را با برد برابر تاتنهام آغاز کردیم و امروز هم یک پیروزی بزرگ دیگر ثبت شد. حالا از فردا آمادهسازی برای دیدار در استمفوردبریج را شروع میکنیم.
سرمربی آرسنال درباره وضعیت تیم در لیگ قهرمانان اروپا توضیح داد: تا این مرحله بسیار باثبات بودیم، اما این رقابت تازه آغاز شده است. از چیزی که امروز نشان دادیم رضایت داریم و باید مسیر پیشرفت را ادامه دهیم.
او نخستین پیروزی برابر بایرن از سال ۲۰۱۵ را لحظهای بزرگ توصیف کرد و افزود: آنها در ۲۰ یا ۲۱ بازی اخیر نباخته بودند و شکست چنین تیمی کار سادهای نیست. این نتیجه نشان میدهد ظرفیت واقعی ما چقدر بالاست. همچنین از بازیکنان تازهوارد و نفراتی که به دلیل مصدومیت کمتر بازی کرده بودند، کاملاً راضی هستم.
آرتتا همچنین به مصدومیت لئاندرو تروسارد اشاره کرد و گفت: احساس ناراحتی داشت و نمیخواستیم ریسک کنیم. بازی بعدیمان برابر تیم قدرتمندی است و باید از فردا با جدیت برای آن آماده شویم.
او درباره گلزنی نونی مادوئکه نیز اظهار داشت: خیلی خوشحال شدم. او بعد از مصدومیت سخت تلاش کرد تا برگردد. قبل از آسیبدیدگی در فرم بسیار خوبی بود. امروز هم در پستهای مختلف بازی کرد و تنوع و کیفیت خط حمله ما را بالا برد. امیدوارم در ادامه فصل گلهای بیشتری بزند.
سرمربی آرسنال در پایان تأکید کرد: این پیروزی نهتنها روحیه تیم را بالا برده، بلکه پیام روشنی از توانایی آرسنال به سایر مدعیان اروپایی ارسال کرده است.