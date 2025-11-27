ژابی آلونسو: پیروزی مقابل المپیاکوس روند رئال را تغییر داد

به گزارش ایلنا، ژابی آلونسو در گفت‌وگو با مووی‌استار درباره دیدار رئال مادرید و المپیاکوس گفت: نکته مهم این بود که ببریم، روند بد را بشکنیم و این حس خوب را تجربه کنیم. سه امتیاز برای قرار گرفتن در جمع ۸ تیم برتر بسیار مهم بود. بازی رقابتی و سخت بود، اما ما به چنین چالشی نیاز داشتیم.

وی درباره نیمه دوم افزود: در لیگ قهرمانان برای هر چیزی لحظاتی وجود دارد، حتی در مرحله گروهی. خوشحال شدم که وقتی یک بر صفر عقب بودیم، دیوانه نشدیم و با آرامش و پختگی بازی را برگرداندیم. نیمه دوم لحظات متفاوتی داشت و برای اولین بار در یونان پیروز شدیم.

آلونسو درباره عملکرد بازیکنان گفت: امباپه گل‌ها را زد و وینیسیوس هم عملکرد عالی داشت، هرچند گل او مردود شد اما پاس گل داد. فده، جود، آردا و دیگر بازیکنان نیز عالی بودند. ما به همه نیاز داریم. کیلیان با گل‌هایش برجسته شد و مهم بود که روند تیم را تغییر دهیم؛ به همین دلیل بازیکنان جشن می‌گیرند.

امباپه نیز با تأکید بر اتحاد تیمی گفت: همه ما متحد هستیم و می‌دانیم فصل سختی در پیش است. لحظاتی وجود دارد که باید مقاومت کنیم و از هم نپاشیم. این پیروزی یک قدم رو به جلو است و برای یک برد دیگر آماده می‌شویم.

آلونسو در پایان با اشاره به سطح بالای رقابت‌ها گفت: با توجه به تنها یک هفته، نمی‌توان نتیجه‌گیری کرد. همه بازی‌ها پیچیده هستند و لیگ قهرمانان سخت‌ترین سطح فوتبال است.

