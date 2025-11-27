خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اشلوت: تمرکزم روی بهبود تیم است، نه نگرانی از جایگاه خودم

اشلوت: تمرکزم روی بهبود تیم است، نه نگرانی از جایگاه خودم
کد خبر : 1719723
لینک کوتاه کپی شد.

مربی لیورپول پس از شکست سنگین برابر آیندهوون در لیگ قهرمانان اروپا تأکید کرد که تمرکز اصلی او روی تحلیل عملکرد بازیکنان و بهبود تیم است و نگرانی درباره جایگاه خود ندارد.

به گزارش ایلنا، لیورپول چهارشنبه شب در ورزشگاه آنفیلد در چارچوب هفته پنجم لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه ۴-۱ مغلوب آیندهوون شد. این باخت سنگین فشار زیادی روی مربی هلندی، اشلوت، ایجاد کرد، اما او در کنفرانس خبری پس از بازی، بر تمرکز خود روی روند بهبود تیم تأکید کرد.

اشلوت گفت: با شما که می‌گویید تیم کیفیت خودش را نشان نمی‌دهد موافق نیستم. لحظات بسیاری را می‌بینم که بازیکنان کیفیت‌شان را نشان می‌دهند. این موضوع در نتیجه یا امتیازها بازتاب ندارد، اما نه، من نگران کارم در اینجا نیستم.

او افزود: تمرکزم روی چیزهای دیگری است تا نگرانی درباره جایگاه خودم. سعی می‌کنم تحلیل کنم، سعی می‌کنم تا جایی که می‌توانم به بازیکنان کمک کنم و مشخص است که این کار را به شیوه فصل گذشته انجام نمی‌دهم.

هنگامی که درباره حمایت مدیریت باشگاه از او سؤال شد، اشلوت گفت: بله، ما زیاد صحبت می‌کنیم و در این گفتگوها اعتماد را احساس می‌کنم. بعد از این بازی هنوز با آنها صحبت نکرده‌ام، پس باید ببینیم.

اشلوت درباره مدت زمان هضم یک شکست گفت: طولانی‌تر از بعد از یک برد است. تمرکز عمدتاً روی آماده‌سازی تیم برای بازی بعدی است. آماده‌سازی فقط تاکتیکی نیست، ممکن است شامل گفتگوهای فردی با بازیکنان هم باشد. تلاش می‌کنم شرایط را بهتر کنم و البته فقط من نیستم، کادر فنی هم همین کار را انجام می‌دهد.

او در پایان افزود: بازیکنان تلاش زیادی می‌کنند، اما گاهی وقتی به شکست‌های سنگین نگاه می‌کنید، ممکن است احساس شود که کافی کار نمی‌کنیم. امروز هم تیمی را دیدم که بعد از ضربات روحی متعدد تلاش کرد، اما متأسفانه نتوانست نتیجه درست را از این تلاش بگیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات