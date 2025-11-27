اشلوت: تمرکزم روی بهبود تیم است، نه نگرانی از جایگاه خودم
مربی لیورپول پس از شکست سنگین برابر آیندهوون در لیگ قهرمانان اروپا تأکید کرد که تمرکز اصلی او روی تحلیل عملکرد بازیکنان و بهبود تیم است و نگرانی درباره جایگاه خود ندارد.
به گزارش ایلنا، لیورپول چهارشنبه شب در ورزشگاه آنفیلد در چارچوب هفته پنجم لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه ۴-۱ مغلوب آیندهوون شد. این باخت سنگین فشار زیادی روی مربی هلندی، اشلوت، ایجاد کرد، اما او در کنفرانس خبری پس از بازی، بر تمرکز خود روی روند بهبود تیم تأکید کرد.
اشلوت گفت: با شما که میگویید تیم کیفیت خودش را نشان نمیدهد موافق نیستم. لحظات بسیاری را میبینم که بازیکنان کیفیتشان را نشان میدهند. این موضوع در نتیجه یا امتیازها بازتاب ندارد، اما نه، من نگران کارم در اینجا نیستم.
او افزود: تمرکزم روی چیزهای دیگری است تا نگرانی درباره جایگاه خودم. سعی میکنم تحلیل کنم، سعی میکنم تا جایی که میتوانم به بازیکنان کمک کنم و مشخص است که این کار را به شیوه فصل گذشته انجام نمیدهم.
هنگامی که درباره حمایت مدیریت باشگاه از او سؤال شد، اشلوت گفت: بله، ما زیاد صحبت میکنیم و در این گفتگوها اعتماد را احساس میکنم. بعد از این بازی هنوز با آنها صحبت نکردهام، پس باید ببینیم.
اشلوت درباره مدت زمان هضم یک شکست گفت: طولانیتر از بعد از یک برد است. تمرکز عمدتاً روی آمادهسازی تیم برای بازی بعدی است. آمادهسازی فقط تاکتیکی نیست، ممکن است شامل گفتگوهای فردی با بازیکنان هم باشد. تلاش میکنم شرایط را بهتر کنم و البته فقط من نیستم، کادر فنی هم همین کار را انجام میدهد.
او در پایان افزود: بازیکنان تلاش زیادی میکنند، اما گاهی وقتی به شکستهای سنگین نگاه میکنید، ممکن است احساس شود که کافی کار نمیکنیم. امروز هم تیمی را دیدم که بعد از ضربات روحی متعدد تلاش کرد، اما متأسفانه نتوانست نتیجه درست را از این تلاش بگیرد.