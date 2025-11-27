اومتیتی:
فشار بیش از حد مسابقات فوتبال سلامت بازیکنان را تهدید میکند
ساموئل اومتیتی، مدافع سابق بارسلونا و قهرمان جام جهانی ۲۰۱۸، با انتقاد از بارگذاری سنگین تقویم مسابقات فوتبال، هشدار داد که این روند میتواند سلامت بازیکنان را به خطر بیندازد و کیفیت بازی را کاهش دهد.
به گزارش ایلنا، اومتیتی که تابستان گذشته پیش از رسیدن به ۳۲ سالگی بازنشسته شد، تجربه شخصی خود در مواجهه با فشارهای شدید دوران حرفهای را به اشتراک گذاشت و نگرانی خود را درباره آینده بازیکنان مطرح کرد. او گفت: تعداد بازیها بسیار زیاد است. بیش از حد است. اگر میخواهیم بازیهای بزرگ ببینیم، بازیکنانی که بتوانند در طول سال عملکرد خوبی داشته باشند، باید در مورد این بار کاری تجدید نظر کنیم. آنها ربات نیستند.
این مدافع فرانسوی تأکید کرد: با وجود نقش پررنگ پول در فوتبال: نیاز به ایجاد تعادل بین جنبه مالی و سلامت بازیکنان احساس میشود.
او با اشاره به نمونه پاری سن ژرمن توضیح داد: این تیم در مسابقات زیادی پشت سر هم بازی کرد و بازیکنان مصدوم شدند. این طبیعی است، اما پول بر هر چیزی اولویت دارد.
اومتیتی هشدار داد ادامه این روند ممکن است باعث بازنشستگی زودهنگام بازیکنان شود و گفت: خیری، صدای بازیکنان شنیده نمیشود. در غیر این صورت، برخی تصمیمات تا به حال گرفته شده بود.
او همچنین انتقاد کرد: برخی نهادهای تصمیمگیرنده مثل فیفا: در حال نابودی فوتبال و کیفیت بازی هستند.
این اظهارات اومتیتی بار دیگر بحثهای مربوط به مدیریت تقویم مسابقات و حفظ سلامت بازیکنان را در فوتبال حرفهای پررنگ کرده است.