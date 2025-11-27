مهاجرانی: برابر ایتالیا برای برد بازی میکنیم
مربی تیم ملی فوتسال بانوان با تشریح روند فنی دیدارهای ایران مقابل برزیل و پاناما، تأکید کرد که تیم با برنامهریزی دقیق و آمادگی ذهنی برای مسابقه حساس برابر ایتالیا آماده میشود.
به گزارش ایلنا، نسیم مهاجرانی، مربی تیم ملی فوتسال بانوان، درباره عملکرد ایران در دیدار نخست برابر برزیل گفت تیم ملی با شناخت کامل وارد میدان شد و موقعیتهای متعددی روی دروازه حریف خلق کرد. او توضیح داد: در این مسابقه ۱۹ بار روی دروازه برزیل موقعیت داشتیم که پنج ضربه روی چارچوب بود. این آمار نشان میدهد برنامه فنی تیم بهخوبی اجرا شد، هرچند در ضربات آخر دقت لازم را نداشتیم. این بازی برای بازیکنان فرصتی بود تا فشار مسابقات سطح بالا را تجربه کنند و در استفاده از موقعیتها به بلوغ بیشتری برسند.
وی در ادامه درباره دیدار دوم برابر پاناما اظهار داشت: هدف اصلی تیم کسب سه امتیاز و حفظ روند روبهرشد بود.
او با اشاره به نتیجه سنگین پاناما مقابل ایتالیا گفت: برد پرگل ایتالیا ممکن بود تصور اشتباهی ایجاد کند، اما پاناما تیمی جوان و کمتجربه است و نتیجه آن بازی تحت تأثیر فشار روانی و شرایط اولین حضورشان در این سطح رقم خورد.
مهاجرانی افزود: کادر فنی از پیش شرایط را پیشبینی و برنامهریزی کرده بود و ملیپوشان با تمرکز و اجرای دقیق ساختار دفاعی، بازی را مدیریت کردند.
مربی تیم ملی با اشاره به دیدار حساس پیشرو مقابل ایتالیا، این مسابقه را یکی از مهمترین بازیهای ایران در مرحله گروهی عنوان کرد و گفت: ایتالیا طی سالهای اخیر پیشرفت چشمگیری داشته و از نظر فنی تیم آمادهای است. برای این بازی برنامههای تمرینی و تاکتیکی مشخصی داریم و هدفمان کاملاً روشن است؛ برای برد وارد میدان میشویم.
او در پایان گفت: تیم در ادامه رقابتهای جام جهانی با تمرکز و آمادگی بالاتر ظاهر شود و نتایجی در شأن تلاش ملیپوشان رقم بزند.