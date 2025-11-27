به گزارش ایلنا، آمنه محمودی، مربی تیم ملی فوتسال بانوان، شرایط ایران در جام جهانی را دشوار توصیف کرد و گفت از روز قرعه‌کشی مشخص بود که حضور تیم‌های قدرتمند برزیل و ایتالیا در کنار ایران، این گروه را به گروه مرگ تبدیل کرده است. او تأکید کرد که کادر فنی از ابتدا با آگاهی از این وضعیت برنامه‌ریزی کرده و کار را با آمادگی کامل آغاز کرده بود.

محمودی درباره مسابقه نخست برابر برزیل اظهار داشت: این تیم به‌طور کامل مورد تحلیل قرار گرفته و بازیکنان با تاکتیک‌های تعیین‌شده وارد زمین شده بودند. نمایش ملی‌پوشان در این دیدار رضایت‌‎بخش بوده است.

وی در ادامه به بازی دوم برابر پاناما اشاره کرد و با بیان اینکه کسب سه امتیاز اولویت اصلی تیم بود، توضیح داد: پاناما تیمی نیست که به‌سادگی شکست سنگین بخورد و نتیجه بازی قبلی این تیم یک اتفاق بود.

او عملکرد ایران را مطلوب دانست اما از فرصت‌سوزی‌ها به‌عنوان عامل اصلی تغییر نتیجه یاد کرد و افزود: فشار ذهنی ناشی از نتایج سایر دیدارها باعث شد بازیکنان احساسی‌تر عمل کنند.

مربی تیم ملی با اشاره به تحلیل فنی دقیق پاناما، خاطرنشان کرد: این شناخت باعث افزایش اعتمادبه‌نفس بازیکنان شده بود و تیم توانایی کسب امتیاز را داشت؛ هرچند نتیجه نهایی این موضوع را نشان نداد.

او درباره بازی حساس مقابل ایتالیا این مسابقه را کاملاً سرنوشت‌ساز توصیف کرد و گفت: از آغاز کار در ایران هدف‌مان صعود از این گروه سخت بود. همه اعضای تیم متحد شده‌اند تا برای ایران، پرچم کشور و مردم با تمام توان بجنگند.

محمودی در پایان اظهار کرد: امیدوارم تیم با تمرکز و همدلی بتواند از مرحله گروهی عبور کند و با روحیه بهتری وارد دور بعد رقابت‌ها شود. تمام تلاش‌مان این است که نماینده‌ای شایسته برای ایران باشیم.

انتهای پیام/