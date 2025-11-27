محمودی: برای صعود از گروه مرگ میجنگیم
مربی تیم ملی فوتسال بانوان با اشاره به سختی گروه ایران در جام جهانی، تأکید کرد که بازیکنان با وجود عملکرد خوب در دو مسابقه گذشته، تمام توان خود را برای دیدار تعیینکننده برابر ایتالیا بهکار خواهند گرفت.
به گزارش ایلنا، آمنه محمودی، مربی تیم ملی فوتسال بانوان، شرایط ایران در جام جهانی را دشوار توصیف کرد و گفت از روز قرعهکشی مشخص بود که حضور تیمهای قدرتمند برزیل و ایتالیا در کنار ایران، این گروه را به گروه مرگ تبدیل کرده است. او تأکید کرد که کادر فنی از ابتدا با آگاهی از این وضعیت برنامهریزی کرده و کار را با آمادگی کامل آغاز کرده بود.
محمودی درباره مسابقه نخست برابر برزیل اظهار داشت: این تیم بهطور کامل مورد تحلیل قرار گرفته و بازیکنان با تاکتیکهای تعیینشده وارد زمین شده بودند. نمایش ملیپوشان در این دیدار رضایتبخش بوده است.
وی در ادامه به بازی دوم برابر پاناما اشاره کرد و با بیان اینکه کسب سه امتیاز اولویت اصلی تیم بود، توضیح داد: پاناما تیمی نیست که بهسادگی شکست سنگین بخورد و نتیجه بازی قبلی این تیم یک اتفاق بود.
او عملکرد ایران را مطلوب دانست اما از فرصتسوزیها بهعنوان عامل اصلی تغییر نتیجه یاد کرد و افزود: فشار ذهنی ناشی از نتایج سایر دیدارها باعث شد بازیکنان احساسیتر عمل کنند.
مربی تیم ملی با اشاره به تحلیل فنی دقیق پاناما، خاطرنشان کرد: این شناخت باعث افزایش اعتمادبهنفس بازیکنان شده بود و تیم توانایی کسب امتیاز را داشت؛ هرچند نتیجه نهایی این موضوع را نشان نداد.
او درباره بازی حساس مقابل ایتالیا این مسابقه را کاملاً سرنوشتساز توصیف کرد و گفت: از آغاز کار در ایران هدفمان صعود از این گروه سخت بود. همه اعضای تیم متحد شدهاند تا برای ایران، پرچم کشور و مردم با تمام توان بجنگند.
محمودی در پایان اظهار کرد: امیدوارم تیم با تمرکز و همدلی بتواند از مرحله گروهی عبور کند و با روحیه بهتری وارد دور بعد رقابتها شود. تمام تلاشمان این است که نمایندهای شایسته برای ایران باشیم.