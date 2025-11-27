خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لیگ قهرمانان اروپا؛

طارمی: مقابل بهترین تیم جهان بازی کردیم/ می توانستیم گل تساوی را هم به رئال بزنیم

طارمی: مقابل بهترین تیم جهان بازی کردیم/ می توانستیم گل تساوی را هم به رئال بزنیم
کد خبر : 1719710
لینک کوتاه کپی شد.

مهدی طارمی معتقد است که المپیاکوس توانایی امتیاز گرفتن از رئال مادرید را داشت.

به گزارش ایلنا، المپیاکوس شب گذشته در چارچوب دیدارهای هفته پنجم مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه خانگی و با حمایت هوادارانش روبروی ستاره‌های رئال مادرید به میدان رفت و با وجود تلاشی که کرد، این بازی در نهایت با نتیجه ۳-۴ به سود شاگردان ژابی آلونسو به پایان رسید. 

طارمی این بازی را از روی نیمکت آغاز کرد اما در دقیقه ۲۸ و پس از مصدومیت چیکینیو که دیگر نمی‌توانست به بازی ادامه دهد به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد و توانست نمایش قابل تحسینی را هم برابر رئال مادرید داشته باشد اما حتی درخشش او هم کمکی به فرار تیمش از شکست نکرد. 

این ستاره ایرانی که گل دوم تیمش را در دقیقه ۵۲ به ثمر رساند تا آنها را به بازگشت به این دیدار و کسب امتیاز از غول‌های لالیگا امیدوار کند، پس از پایان این دیدار تاکید کرد که المپیاکوس می‌توانست گل چهارم را وارد دروازه حریف کند. 

طارمی در این باره به خبرنگاران گفت:«یک مسابقه بزرگ و با انگیزه بسیار زیادی برای ما بود. می‌خواستیم هواداران را راضی کنیم. ما برابر بهترین تیم جهان بازی کردیم. سه گل زدیم. موقعیت ایجاد کردیم. می‌توانستیم چهار گل بزنیم و بازی را مساوی کنیم. این نتیجه‌ای نبود که می‌خواستیم. ما به عملکردمان تکیه می‌کنیم.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات