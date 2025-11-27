لیگ قهرمانان اروپا؛
طارمی: مقابل بهترین تیم جهان بازی کردیم/ می توانستیم گل تساوی را هم به رئال بزنیم
مهدی طارمی معتقد است که المپیاکوس توانایی امتیاز گرفتن از رئال مادرید را داشت.
به گزارش ایلنا، المپیاکوس شب گذشته در چارچوب دیدارهای هفته پنجم مرحله گروهی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه خانگی و با حمایت هوادارانش روبروی ستارههای رئال مادرید به میدان رفت و با وجود تلاشی که کرد، این بازی در نهایت با نتیجه ۳-۴ به سود شاگردان ژابی آلونسو به پایان رسید.
طارمی این بازی را از روی نیمکت آغاز کرد اما در دقیقه ۲۸ و پس از مصدومیت چیکینیو که دیگر نمیتوانست به بازی ادامه دهد به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد و توانست نمایش قابل تحسینی را هم برابر رئال مادرید داشته باشد اما حتی درخشش او هم کمکی به فرار تیمش از شکست نکرد.
این ستاره ایرانی که گل دوم تیمش را در دقیقه ۵۲ به ثمر رساند تا آنها را به بازگشت به این دیدار و کسب امتیاز از غولهای لالیگا امیدوار کند، پس از پایان این دیدار تاکید کرد که المپیاکوس میتوانست گل چهارم را وارد دروازه حریف کند.
طارمی در این باره به خبرنگاران گفت:«یک مسابقه بزرگ و با انگیزه بسیار زیادی برای ما بود. میخواستیم هواداران را راضی کنیم. ما برابر بهترین تیم جهان بازی کردیم. سه گل زدیم. موقعیت ایجاد کردیم. میتوانستیم چهار گل بزنیم و بازی را مساوی کنیم. این نتیجهای نبود که میخواستیم. ما به عملکردمان تکیه میکنیم.»