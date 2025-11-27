حمله شیر به اژدها؛
پوستر جالب پرسپولیس برای بازی مقابل شمس آذر(عکس)
دو تیم پرسپولیس و شمس آذر قزوین فردا از ساعت ۱۶ به مصاف هم خواهند رفت.
به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته یازدهم رقابتهای لیگ برتر، تیم پرسپولیس که به دنبال کسب سه امتیاز حیاتی برای تثبیت جایگاه خود در بالای جدول است، فردا جمعه از ساعت ۱۶:۰۰ در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین میهمان شمس آذر خواهد بود.
این دیدار برای سرخپوشان اهمیت دوچندانی دارد تا با برد در قزوین، مسیر صعود به صدر جدول را هموار کنند.
باشگاه پرسپولیس با انتشار پوستری نمادین و هیجانانگیز، نبرد حساس فردا مقابل شمس آذر قزوین را فراتر از یک مسابقه فوتبال، به یک جدال اسطورهای تشبیه کرد.