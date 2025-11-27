خبرگزاری کار ایران
کاپیتان پرسپولیس به دیدار شمس آذر می رسد؟

با تأیید نهایی کادر فنی، امید عالیشاه، کاپیتان مصدوم پرسپولیس، پس از هفته‌ها دوری و غیبت، فردا در قزوین مقابل شمس آذر به ترکیب اصلی تیم بازمی‌گردد.

به گزارش ایلنا، کاپیتان پرسپولیس که به دلیل آسیب‌دیدگی چند بازی تیمش را از دست داده بود، حالا با تأیید نهایی کادر فنی، آمادگی کامل خود را برای حضور در ترکیب اصلی به دست آورده است. اگرچه او برای بازی قبلی مقابل استقلال خوزستان نیز در دسترس بود، اما اوسمار ویرا، سرمربی پرسپولیس، ترجیح داد ریسک نکند و کاپیتان تیمش را به طور کامل حفظ کند.

با این حال، برای تقابل فردا در قزوین، ویرا تصمیم نهایی خود را گرفته است؛ عالیشاه به ترکیب اصلی بازخواهد گشت و بازوبند کاپیتانی را بار دیگر بر بازو خواهد بست. بازگشت او نه تنها از نظر فنی، بلکه از جنبه روحی و رهبری در زمین، می‌تواند یک خبر فوق‌العاده برای پرسپولیس و هوادارانش باشد.

علت انحراف ستون فقرات