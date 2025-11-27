جعفری: بازی ازبکستان فرصتی ارزشمند برای شناخت‌ نفرات تازه وارد است

به گزارش ایلنا، مرضیه جعفری، سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان، پیش از اعزام تیم به دیدار تدارکاتی با ازبکستان درباره شرایط فعلی تیم ملی اظهار داشت: واقعیت این است که شرایط اعزام این‌بار برای ما کمی دشوارتر از همیشه است. حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد بازیکنانی که همراه‌مان هستند، تجربه قبلی حضور در تیم ملی را ندارند و این موضوع طبیعی است که روند آماده‌سازی را سخت‌تر می‌کند. ما باید در مدت کوتاه‌تری به هماهنگی لازم برسیم.

او درباره غیبت بازیکنان تیم خاتون اضافه کرد: بازیکنان خاتون به دلیل حضور در جام باشگاه‌های آسیا در اختیار ما نیستند و از قبل هم قرار بر این بود که برای این تورنمنت از بازیکنان سایر تیم‌ها استفاده شود تا فرصت دیده شدن داشته باشند. با این حال، برخی از بازیکنان همکاری لازم را نداشتند و بعضی از باشگاه‌ها هم اعلام کردند بازیکنان‌شان مصدوم‌اند.

سرمربی تیم ملی درباره آخرین وضعیت زهرا قنبری گفت: متأسفانه قنبری به دلیل ابتلا به آنفولانزا همراه تیم نخواهد بود. شدت بیماری به شکلی بود که به دلیل احتمال انتقال و حفظ سلامتی سایر نفرات، امکان حضورش در اعزام وجود نداشت.

وی در خصوص اهمیت بازی با ازبکستان توضیح داد: تیم ازبکستان از نظر سبک بازی بسیار تیم توانمندی است و به نوعی می‌توان گفت از لحاظ مدل بازی، شباهت‌هایی به استرالیا دارد. این مسابقه می‌توانست از نظر فنی بسیار برای ما مفید باشد، مخصوصاً اگر در زمانی برگزار می‌شد که همه بازیکنان اصلی را در اختیار داشتیم. اما متأسفانه در این مقطع امکان استفاده از نفرات کامل را نداریم.

جعفری در پایان ابراز امیدواری کرد که از دل ترکیب فعلی، مهره‌های قابل اتکایی برای مسابقات اصلی در استرالیا پیدا شوند، گفت: امیدوارم از بین بازیکنان جدید بتوانیم چند نفر را انتخاب کنیم که در استرالیا به کارمان بیایند. البته باید صادقانه بگویم این بار با تمام قوا اعزام نمی‌شویم و تقریباً ۹۰ درصد بازیکنانی که در دوره‌های قبلی کنارمان بودند، این‌بار در اختیار نداریم. با این وجود تلاش می‌کنیم بهترین بهره را از این شرایط ببریم و تیمی شایسته را آماده کنیم.

انتهای پیام/