خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جعفری: بازی ازبکستان فرصتی ارزشمند برای شناخت‌ نفرات تازه وارد است

جعفری: بازی ازبکستان فرصتی ارزشمند برای شناخت‌ نفرات تازه وارد است
کد خبر : 1719694
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان اعلام کرد تیم ملی در دیدار تدارکاتی برابر ازبکستان با ترکیبی جوان و متفاوت وارد میدان می‌شود؛ ترکیبی که بخش قابل توجهی از آن نخستین تجربه حضور در تیم ملی را پشت سر می‌گذارد.

به گزارش ایلنا، مرضیه جعفری، سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان، پیش از اعزام تیم به دیدار تدارکاتی با ازبکستان درباره شرایط فعلی تیم ملی اظهار داشت: واقعیت این است که شرایط اعزام این‌بار برای ما کمی دشوارتر از همیشه است. حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد بازیکنانی که همراه‌مان هستند، تجربه قبلی حضور در تیم ملی را ندارند و این موضوع طبیعی است که روند آماده‌سازی را سخت‌تر می‌کند. ما باید در مدت کوتاه‌تری به هماهنگی لازم برسیم.

او درباره غیبت بازیکنان تیم خاتون اضافه کرد: بازیکنان خاتون به دلیل حضور در جام باشگاه‌های آسیا در اختیار ما نیستند و از قبل هم قرار بر این بود که برای این تورنمنت از بازیکنان سایر تیم‌ها استفاده شود تا فرصت دیده شدن داشته باشند. با این حال، برخی از بازیکنان همکاری لازم را نداشتند و بعضی از باشگاه‌ها هم اعلام کردند بازیکنان‌شان مصدوم‌اند.

سرمربی تیم ملی درباره آخرین وضعیت زهرا قنبری گفت: متأسفانه قنبری به دلیل ابتلا به آنفولانزا همراه تیم نخواهد بود. شدت بیماری به شکلی بود که به دلیل احتمال انتقال و حفظ سلامتی سایر نفرات، امکان حضورش در اعزام وجود نداشت.

وی در خصوص اهمیت بازی با ازبکستان توضیح داد: تیم ازبکستان از نظر سبک بازی بسیار تیم توانمندی است و به نوعی می‌توان گفت از لحاظ مدل بازی، شباهت‌هایی به استرالیا دارد. این مسابقه می‌توانست از نظر فنی بسیار برای ما مفید باشد، مخصوصاً اگر در زمانی برگزار می‌شد که همه بازیکنان اصلی را در اختیار داشتیم. اما متأسفانه در این مقطع امکان استفاده از نفرات کامل را نداریم.

جعفری در پایان ابراز امیدواری کرد که از دل ترکیب فعلی، مهره‌های قابل اتکایی برای مسابقات اصلی در استرالیا پیدا شوند، گفت: امیدوارم از بین بازیکنان جدید بتوانیم چند نفر را انتخاب کنیم که در استرالیا به کارمان بیایند. البته باید صادقانه بگویم این بار با تمام قوا اعزام نمی‌شویم و تقریباً ۹۰ درصد بازیکنانی که در دوره‌های قبلی کنارمان بودند، این‌بار در اختیار نداریم. با این وجود تلاش می‌کنیم بهترین بهره را از این شرایط ببریم و تیمی شایسته را آماده کنیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات