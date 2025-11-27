پوستر جالب خیبر پیش از دیدار با ذوبآهن
تیم خیبر خرمآباد پیش از بازی هفته یازدهم لیگ برتر مقابل ذوبآهن، با انتشار پوستری متفاوت که دو نماد گاندو و بز کوهی را روبهروی یکدیگر قرار میدهد، توجه هواداران را به این مسابقه جلب کرده است.
به گزارش ایلنا، باشگاه خیبر خرمآباد در آستانه دیدار حساس برابر ذوبآهن اصفهان، طرح گرافیکی جدیدی منتشر کرد که واکنشهای زیادی در فضای هواداری برانگیخته است. در این پوستر، گاندو بهعنوان نماد شناختهشدهی ذوبآهن در سالهای اخیر، مقابل بز کوهی قرار گرفته است؛ نمادی که بنا بر اعلام باشگاه خیبر، بهدلیل پیوند با طبیعت لرستان و مفاهیمی همچون سرسبزی، هدایت و آبادانی انتخاب شده است.
این مسابقه عصر جمعه برگزار میشود؛ جایی که ذوبآهن با ۱۰ امتیاز در جایگاه سیزدهم قرار دارد و خیبر با ۱۴ امتیاز رتبه ششم جدول را در اختیار گرفته است. با توجه به شرایط دو تیم، سه امتیاز این بازی برای هر دو طرف اهمیت بالایی دارد و میتواند نقش قابلتوجهی در وضعیت آنها در ادامه فصل داشته باشد.