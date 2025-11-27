آرسنال برنده جدال حساس امشب/ شکست لیورپول در شب پیروزی رئال مادرید

به گزارش ایلنا، پرونده هفته پنجم لیگ قهرمانان اروپا 26-2025 با برگزاری 7 بازی همزمان از ساعت 23:30 شب گذشته (چهارشنبه) بسته شد؛ جایی که در مهمترین دیدار برگزار شده، آرسنال در دیداری خانگی مقابل بایرن مونیخ در ورزشگاه امارات شهر لندن 3 بر یک به پیروزی رسید تا نشان دهد فصل خوب و امیدوار کننده‌اش ادامه دارد.

برای توپچی‌های در این بازی؛ یورین تیمبر (22)، نونی مادوئکه (69) و گابریل مارتینلی (86) گلزنی کردند و تک گل باواریایی‌ها نیز توسط لنارت کارل در دقیقه 32 زده شد.

در بازی همزمان؛ اینتر، نایب قهرمان فصل گذشته پس از ناکامی در دربی دلامادونینا مقابل میلان و در حالی که هر 4 بازی قبلی خود در UCL را با پیروزی پشت سر گذاشته بود، میهمان اتلتیکومادرید در ورزشگاه متروپولیتانو بود و در حالی که داشت بازی را با تساوی به پایان می‌رساند با گلی لحظه آخری مات شد و 2 بر یک شکست خورد.

در این بازی ابتدا خولین آلوارس در دقیقه 9 روخی‌بلانکو را پیش انداخت اما در ادامه پیوتر زیلینسکی در دقیقه 54 پاسخ گل میزبان را داد و کار را به تساوی کشاند اما خب این پایان کار نبود؛ چرا که خوزه ماریا خیمنس با گل دراماتیک دقیقه 3+90 پیروزی اتلتیکو و شکست نراتزوری را رقم زد.

در دیگر بازی؛ رئال مادرید در خانه المپیاکوس به میدان رفت و پایان یک بازی پرافت‌وخیز را با پیروزی 4 بر 3 رقم زد. مهدی طارمی مهاجم ایرانی یونانی‌ها هم که در دقیقه 28 وارد بازی شد، گل دوم تیمش را در دقیقه 52 به ثمر رساند.

برای رئال مادرید در این مسابقه؛ کیلیان امباپه پوکر (22، 24، 29 و 60) کرد و گل دقیقه 32 وینیسیوس جونیور نیز توسط VAR رد شد.

همچنین لیورپول نیز در ادامه فصل کابوس‌وار خود؛ بازی خانگی مقابل آیندهوون در ورزشگاه آنفیلد را با نتیجه دور از ذهن 4 بر یک واگذار کرد تا شاید این نتیجه وحشتناک، مدیران این باشگاه را برای برکناری زودتر از موعد آرنه اشلوت مجاب کند. لیورپولی‌ها پیشتر تا پایان سال جاری میلادی (حدود یک ماه دیگر) به این مربی فرصت داده بودند.

تک گل لیورپول در این بازی را دومینیک سوبسلای در دقیقه 16 زد.

مدافع عنوان قهرمانی یعنی پاری‌سن‌ژرمن نیز در ورزشگاه پارک دوپرنس شهر پاریس میزبان تاتنهام بود و نسخه تیم انگلیسی را با برد پُرگل 5 بر 3 پیچید.

ویتینا در این بازی برای پاریسی‌ها هت‌تریک (45، 53 و 76-پنالتی) کرد و دیگر گل‌های تیم تحت هدایت لوئیس انریکه نیز توسط فابین رویس (59) و ویلیام پاچو (65) به ثمر رسیدند. همچنین لوکاس هرناندس، مدافع فرانسوی PSG در دقیقه 3+90 با دریافت کارت قرمز مستقیم اخراج شد.

در دو بازی دیگر نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

اینتراخت صفر - آتالانتا 3

اسپورتینگ 3 - کلوب‌بروژ صفر

بدین ترتیب و در پایان هفته پنجم فاز لیگی UCL تیم‌ فوتبال آرسنال با 15 امتیاز کامل صدرنشین است و 4 تیم پاری‌سن‌ژرمن، بایرن مونیخ، اینتر و رئال مادرید همگی با 12 امتیاز به ترتیب رده‌های دوم تا پنجم جدول را به خود اختصاص داده‌اند.

