به گزارش ایلنا، وریا غفوری اظهار پس از تساوی امشب اظهار داشت: قطعا دوست داشتیم بازی را ببریم اما متأسفانه نشد. بعد از مدت‌ها، فرصتی پیدا کردم تا از هوادارانمان تشکر کنم. از روزی که از این تیم رفتم، هیچ مصاحبه‌ای نداشتم و این فرصت پیش نیامده بود.

وی ادامه داد: در تمام این سال‌ها و حتی در ۳ یا ۴ سالی که نبودم، هواداران همیشه به یاد من بودند. فقط به خاطر آنها دوست داشتم مصاحبه کنم و ارادت خودم را به آنها اعلام کنم.

غفوری در پاسخ به پرسشی درباره شرایط کنونی استقلال، از ارائه توضیح خودداری کرد.

