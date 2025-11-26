غفوری: همیشه به یاد استقلالیها بودهام
وریا غفوری پس از تساوی یک بر یک استقلال مقابل الوصل امارات و دشوار شدن مسیر صعود تیمش، با تأکید بر ارادت به هواداران، گفت که همیشه به یاد آنها بوده و دوست داشت از حمایتشان تشکر کند.
به گزارش ایلنا، وریا غفوری اظهار پس از تساوی امشب اظهار داشت: قطعا دوست داشتیم بازی را ببریم اما متأسفانه نشد. بعد از مدتها، فرصتی پیدا کردم تا از هوادارانمان تشکر کنم. از روزی که از این تیم رفتم، هیچ مصاحبهای نداشتم و این فرصت پیش نیامده بود.
وی ادامه داد: در تمام این سالها و حتی در ۳ یا ۴ سالی که نبودم، هواداران همیشه به یاد من بودند. فقط به خاطر آنها دوست داشتم مصاحبه کنم و ارادت خودم را به آنها اعلام کنم.
غفوری در پاسخ به پرسشی درباره شرایط کنونی استقلال، از ارائه توضیح خودداری کرد.