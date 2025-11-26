ساپینتو: هنوز تسلیم نشدهایم
ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال، پس از تساوی یک بر یک تیمش مقابل الوصل امارات در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا، تأکید کرد که با وجود عدم کسب پیروزی، بازیکنانش عملکرد خوبی داشتند.
به گزارش ایلنا، ساپینتو در نشست خبری پس از بازی گفت: بازی خوبی بود و حریف تیم عالی و پرقدرتی بود. مسئولیت این مسابقه با ما بود و نباید شکست میخوردیم. هنوز شانس صعود داریم، اما در هر صورت باید بازی آخر را میبردیم. برنامهای که داشتیم اجرا شد و بازیکنان از آن پیروی کردند. حریف موقعیت زیادی ایجاد نکرد، هرچند الوصل هر زمان که بخواهد، میتواند فرصت بسازد. با وجود مصدومیت منیر الحدادی، تسلیم نمیشویم و به کار ادامه میدهیم. اگر روی جزئیات تمرکز بیشتری داشتیم، شاید گلزنی میکردیم، اما نتیجه را قبول داریم و به بازیکنانم افتخار میکنم.
سرمربی استقلال درباره مصدومیت منیر الحدادی افزود: وقتی منیر در زمین است، کیفیت تیم ما بالاتر است. احمدی بازیکن دفاعی خوبی است و عملکرد مناسبی داشت، اما منیر در حمله به ما کمک میکند. این مصدومیت اتفاق بدی برای ما بود و حداقل یک هفته او از تمرینات دور خواهد بود. ۴۸ ساعت طول میکشد تا مشخص شود که به دربی میرسد یا خیر.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تأخیر شروع بازی گفت: صددرصد اگر برای تیم من هم چنین اتفاقی میافتاد، باید زمان بیشتری به تیمم داده میشد. نمیدانم آیا تأخیر روی بازی تأثیر داشت یا خیر، اما برای هر دو تیم شرایط سخت بود و هواداران باید از کیفیت بازی راضی باشند.
ساپینتو درباره عملکرد محمدرضا آزادی و سایر مهاجمان گفت: بهتر است مثبت باشیم و هواداران همه با هم حمایت کنند. فصل طولانی است و برای برخی بازیکنان فشار بازی کردن زیاد است. مهاجمان دوست دارند گل بزنند و مسئولیت آنهاست. این موضوع برای سعید سحرخیزان هم بود. باید به آنها اعتماد کنیم تا بتوانند پیشرفت کنند.
سرمربی استقلال در پایان اظهار داشت: حریف تیمی رقابتی بود، بازیکنان ما هم با شدت بالا و از نظر فنی عملکرد خوبی داشتند. در طول بازی مربی الوصل سیستم تیمش را تغییر داد و ما هم باید واکنش نشان میدادیم. بازی از نظر فنی غنی و پرحرکت بود.