خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ساپینتو: هنوز تسلیم نشده‌ایم

ساپینتو: هنوز تسلیم نشده‌ایم
کد خبر : 1719549
لینک کوتاه کپی شد.

ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال، پس از تساوی یک بر یک تیمش مقابل الوصل امارات در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا، تأکید کرد که با وجود عدم کسب پیروزی، بازیکنانش عملکرد خوبی داشتند.

به گزارش ایلنا،  ساپینتو در نشست خبری پس از بازی گفت: بازی خوبی بود و حریف تیم عالی و پرقدرتی بود. مسئولیت این مسابقه با ما بود و نباید شکست می‌خوردیم. هنوز شانس صعود داریم، اما در هر صورت باید بازی آخر را می‌بردیم. برنامه‌ای که داشتیم اجرا شد و بازیکنان از آن پیروی کردند. حریف موقعیت زیادی ایجاد نکرد، هرچند الوصل هر زمان که بخواهد، می‌تواند فرصت بسازد. با وجود مصدومیت منیر الحدادی، تسلیم نمی‌شویم و به کار ادامه می‌دهیم. اگر روی جزئیات تمرکز بیشتری داشتیم، شاید گلزنی می‌کردیم، اما نتیجه را قبول داریم و به بازیکنانم افتخار می‌کنم.

سرمربی استقلال درباره مصدومیت منیر الحدادی افزود: وقتی منیر در زمین است، کیفیت تیم ما بالاتر است. احمدی بازیکن دفاعی خوبی است و عملکرد مناسبی داشت، اما منیر در حمله به ما کمک می‌کند. این مصدومیت اتفاق بدی برای ما بود و حداقل یک هفته او از تمرینات دور خواهد بود. ۴۸ ساعت طول می‌کشد تا مشخص شود که به دربی می‌رسد یا خیر.

وی در پاسخ به پرسشی درباره تأخیر شروع بازی گفت: صددرصد اگر برای تیم من هم چنین اتفاقی می‌افتاد، باید زمان بیشتری به تیمم داده می‌شد. نمی‌دانم آیا تأخیر روی بازی تأثیر داشت یا خیر، اما برای هر دو تیم شرایط سخت بود و هواداران باید از کیفیت بازی راضی باشند.

ساپینتو درباره عملکرد محمدرضا آزادی و سایر مهاجمان گفت: بهتر است مثبت باشیم و هواداران همه با هم حمایت کنند. فصل طولانی است و برای برخی بازیکنان فشار بازی کردن زیاد است. مهاجمان دوست دارند گل بزنند و مسئولیت آن‌هاست. این موضوع برای سعید سحرخیزان هم بود. باید به آن‌ها اعتماد کنیم تا بتوانند پیشرفت کنند.

سرمربی استقلال در پایان اظهار داشت: حریف تیمی رقابتی بود، بازیکنان ما هم با شدت بالا و از نظر فنی عملکرد خوبی داشتند. در طول بازی مربی الوصل سیستم تیمش را تغییر داد و ما هم باید واکنش نشان می‌دادیم. بازی از نظر فنی غنی و پرحرکت بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات