رضاییان: تا روز آخر برای استقلال می‌جنگم
رامین رضاییان پس از تساوی یک بر یک استقلال مقابل الوصل امارات، تأکید کرد که در شرایط سخت کنار تیم بوده و همچنان برای موفقیت باشگاه تمام تلاش خود را خواهد کرد.

به گزارش ایلنا،  مدافع باتجربه استقلال گفت: من نزدیک یک سال و چهار ماه است که در خدمت باشگاه استقلال هستم و همیشه تعصب و غیرتم را برای این تیم نشان داده‌ام. خوشحالم که در شرایط سخت کنار تیم بوده‌ام.

رضاییان درباره دقایق کم حضورش در ترکیب تیم افزود: امسال فقط دو بازی انجام دادم، اما به عنوان یک فوتبالیست حرفه‌ای یاد گرفته‌ام که فوتبال بالا و پایین دارد. گاهی رسانه‌ها برای من حاشیه درست می‌کنند و می‌خواهند نامم را خدشه‌دار کنند، اما این اتفاق نمی‌افتد. من همیشه داخل زمین برای هواداران سنگ تمام گذاشته‌ام و به هر دلیلی که بازی نمی‌کنم، ناراحت هستم، اما تیم را به هم نمی‌زنم و اولین نفر سر تمرین حاضر می‌شوم و آخرین نفر هم از تمرین می‌روم.

او ادامه داد: ذره‌ای حاشیه برای استقلال درست نمی‌کنم و تا روز آخر می‌جنگم، چون ذاتم جنگجو است. برای یک بازیکن حرفه‌ای سخت است که بازی نکند و خودش را در شرایط ایده‌آل نگه دارد. استقلالی‌های عزیز، این تیم است که می‌ماند و مقدس است. روزهای سختی را می‌گذرانم، اما مطمئنم از این روزها عبور خواهم کرد.

رضاییان درباره نتیجه دیدار مقابل الوصل گفت: به عنوان یک بازیکن ناراحت هستم که بازی مساوی شد، چون می‌توانستیم حریف را شکست دهیم. با این حال، تساوی هم نتیجه بدی نبود و امیدوارم در مسابقه بعدی جبران کنیم. امیدوارم اتفاقات خوبی بیفتد، زیرا هواداران استقلال شایسته بهترین‌ها هستند.

