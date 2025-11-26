به گزارش ایلنا، مدافع باتجربه استقلال گفت: من نزدیک یک سال و چهار ماه است که در خدمت باشگاه استقلال هستم و همیشه تعصب و غیرتم را برای این تیم نشان داده‌ام. خوشحالم که در شرایط سخت کنار تیم بوده‌ام.

رضاییان درباره دقایق کم حضورش در ترکیب تیم افزود: امسال فقط دو بازی انجام دادم، اما به عنوان یک فوتبالیست حرفه‌ای یاد گرفته‌ام که فوتبال بالا و پایین دارد. گاهی رسانه‌ها برای من حاشیه درست می‌کنند و می‌خواهند نامم را خدشه‌دار کنند، اما این اتفاق نمی‌افتد. من همیشه داخل زمین برای هواداران سنگ تمام گذاشته‌ام و به هر دلیلی که بازی نمی‌کنم، ناراحت هستم، اما تیم را به هم نمی‌زنم و اولین نفر سر تمرین حاضر می‌شوم و آخرین نفر هم از تمرین می‌روم.

او ادامه داد: ذره‌ای حاشیه برای استقلال درست نمی‌کنم و تا روز آخر می‌جنگم، چون ذاتم جنگجو است. برای یک بازیکن حرفه‌ای سخت است که بازی نکند و خودش را در شرایط ایده‌آل نگه دارد. استقلالی‌های عزیز، این تیم است که می‌ماند و مقدس است. روزهای سختی را می‌گذرانم، اما مطمئنم از این روزها عبور خواهم کرد.

رضاییان درباره نتیجه دیدار مقابل الوصل گفت: به عنوان یک بازیکن ناراحت هستم که بازی مساوی شد، چون می‌توانستیم حریف را شکست دهیم. با این حال، تساوی هم نتیجه بدی نبود و امیدوارم در مسابقه بعدی جبران کنیم. امیدوارم اتفاقات خوبی بیفتد، زیرا هواداران استقلال شایسته بهترین‌ها هستند.

