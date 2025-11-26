خبرگزاری کار ایران
آمار AFC: تساوی یک بر یک استقلال و الوصل در نتیجه و ارقام

کد خبر : 1719547
در چارچوب هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا سطح ۲، دیدار استقلال و الوصل امارات با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

به گزارش ایلنا،  دیدار تیم‌های استقلال و الوصل از ساعت ۲۰:۳۰ امروز چهارشنبه ۵ آذر در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار شد. شاگردان ریکاردو ساپینتو نیمه نخست را با برتری یک بر صفر به پایان رساندند، اما در نیمه دوم بازیکنان الوصل موفق به گلزنی شدند تا دو تیم به تساوی یک بر یک رضایت دهند.

کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) آمار این دیدار را به شرح زیر منتشر کرده است:

برتری در دوئل‌های هوایی: استقلال ۳۷.۵٪ – الوصل ۶۲.۵٪

برتری در دوئل‌ها: استقلال ۴۷.۱٪ – الوصل ۵۲.۹٪

مالکیت توپ: استقلال ۴۴.۳٪ – الوصل ۵۵.۷٪

آفساید: استقلال ۳ – الوصل ۲

کرنر: استقلال ۰ – الوصل ۶

تعداد پاس: استقلال ۳۴۸ – الوصل ۴۳۰

شوت در چارچوب: استقلال ۳ – الوصل ۲

شوت کل: استقلال ۱۰ – الوصل ۸

تکل: استقلال ۱۵ – الوصل ۱۲

درصد موفقیت تکل: استقلال ۸۶.۷٪ – الوصل ۶۶.۷٪

دفع شوت: استقلال ۱ – الوصل ۲

خطا: استقلال ۱۰ – الوصل ۸

با این نتیجه، استقلال همچنان در کورس صعود باقی مانده، اما برای صعود از گروه خود باید در هفته پایانی مقابل المحرق به پیروزی برسد.

انتهای پیام/
