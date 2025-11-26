الحدادی به جای بیمارستان در رختکن!

به گزارش ایلنا، پس از آسیب‌دیدگی الحدادی در جریان دیدار استقلال و الوصل، برخی منابع از انتقال او با آمبولانس به بیمارستان خبر دادند. اما خبرنگاران حاضر در ورزشگاه شهدای شهرقدس گزارش دادند که این هافبک باتجربه پس از خروج از زمین به رختکن تیم بازگشته و در پایان بازی به همراه سایر اعضای تیم ورزشگاه را ترک کرده است.

به نظر می‌رسد الحدادی فردا برای انجام MRI حضور خواهد یافت تا شدت مصدومیت و مدت زمان احتمالی دوری‌اش از میادین مشخص شود. این موضوع برای استقلال پیش از بازی حساس هفته آخر لیگ قهرمانان آسیا اهمیت زیادی دارد.

انتهای پیام/