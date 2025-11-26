آزادی: تساوی مقابل الوصل کار صعود را به بازی آخر کشاند
محمدرضا آزادی، مهاجم استقلال، پس از تساوی یک بر یک مقابل الوصل امارات در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا، تأکید کرد که حالا تمرکز تیم روی بازی آخر برابر المحرق است تا مسیر صعود تضمین شود.
به گزارش ایلنا، آزادی پس از تساوی استقلال مقابل الوصل گفت: بازی خوبی بود و ما شروع مثبتی داشتیم و در دقایق ابتدایی به گل رسیدیم. الوصل تیم قابل احترامی است و یکی از تیمهای مطرح امارات محسوب میشود.
او ادامه داد: در نهایت بازی مساوی شد، اما از همین حالا به دیدار بعدی فکر میکنیم. امیدواریم بتوانیم مقابل المحرق به پیروزی برسیم و از گروه خود صعود کنیم.