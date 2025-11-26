آزادی: تساوی مقابل الوصل کار صعود را به بازی آخر کشاند

به گزارش ایلنا، آزادی پس از تساوی استقلال مقابل الوصل گفت: بازی خوبی بود و ما شروع مثبتی داشتیم و در دقایق ابتدایی به گل رسیدیم. الوصل تیم قابل احترامی است و یکی از تیم‌های مطرح امارات محسوب می‌شود.

او ادامه داد: در نهایت بازی مساوی شد، اما از همین حالا به دیدار بعدی فکر می‌کنیم. امیدواریم بتوانیم مقابل المحرق به پیروزی برسیم و از گروه خود صعود کنیم.

