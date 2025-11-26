سرمربی الوصل: تساوی مقابل استقلال برای حفظ صدرنشینی کافی بود

به گزارش ایلنا، سرمربی الوصل در نشست خبری پس از دیدار با استقلال گفت: نیمه نخست بازی سخت بود، چون استقلال بیش از انتظار ما دوندگی داشت و عملکرد بهتری ارائه کرد. در نیمه دوم، میانه زمین را بستیم و موفق شدیم از استقلال یک امتیاز بگیریم که برای حفظ صدرنشینی کافی بود. حالا فرصت بازسازی و تمرکز روی بازی‌های آینده داریم.

مرال درباره تأخیر رسیدن اتوبوس تیمش به ورزشگاه اظهار داشت: حرکت از هتل به ورزشگاه حدود ۵۰ دقیقه طول کشید. دقیقاً مشخص نیست مقصر افسر پلیس بود یا راننده اتوبوس، ولی مسیر اشتباه رفتیم. روز گذشته مسیر سرراست بود و مشکلی نداشت. از مربی استقلال هم تشکر می‌کنم، زیرا فوتبال تنها درباره توپ و تکل نیست و ایشان رفتار حرفه‌ای داشتند.

سرمربی الوصل در پاسخ به پرسشی درباره نتیجه بازی رفت که با پیروزی ۷ بر یک تیم اماراتی همراه بود، گفت: من در بازی رفت سرمربی الوصل نبودم و فقط سه بازی است که به این تیم اضافه شده‌ام. در این دیدار نیز برخی بازیکنان به دلیل بیماری یا حضور در تیم ملی در اختیار نداشتیم. دیروز نیز یکی از بازیکنانمان به دلیل فوت خواهرش غایب بود. استقلال تیمی قوی با هوادارانی فوق‌العاده است و اینکه چنین نتیجه‌ای در بازی رفت گرفته‌اند، معنای خاصی ندارد.

هوگو جونیور، گلزن الوصل و بهترین بازیکن دیدار، نیز درباره مسابقه گفت: بازی دشواری بود، به ویژه نیمه اول که گل خوردیم. استقلال خطوط دفاعی‌اش را بسته بود و فرصت‌های ما محدود شد. با این حال، کسب یک امتیاز اهمیت داشت و توانستیم موقعیتمان در جدول را حفظ کنیم.

