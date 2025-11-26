خبرگزاری کار ایران
هوگو بهترین بازیکن دیدار استقلال و الوصل شد

پس از تساوی یک بر یک استقلال و الوصل در هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، هوگو، گلزن تیم اماراتی، به عنوان بهترین بازیکن زمین معرفی شد.

به گزارش ایلنا،  دیدار استقلال و الوصل در ورزشگاه شهدای شهر قدس با نتیجه یک بر یک به پایان رسید. در این مسابقه، استقلال با گل سعید سحرخیزان پیش افتاد، اما در نیمه دوم، هوگو گونکالوس برای الوصل گل تساوی را به ثمر رساند. عملکرد موثر او باعث شد به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شود.

این دیدار آخرین گام استقلال پیش از هفته پایانی گروه A لیگ قهرمانان آسیا ۲ بود. بازی هفته پایانی این گروه چهارشنبه سوم دی ماه برگزار خواهد شد و تعیین‌کننده سرنوشت صعود تیم‌ها به مرحله بعدی خواهد بود.

