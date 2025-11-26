وضعیت استقلال در جدول لیگ قهرمانان آسیا پس از تساوی با الوصل
تساوی شب گذشته استقلال مقابل الوصل باعث شد سرنوشت صعود این تیم به هفته آخر لیگ قهرمانان آسیا کشیده شود و تنها راه پیش روی آبیها، پیروزی در دیدار پایانی برابر المحرق باشد.
به گزارش ایلنا، استقلال با تساوی مقابل الوصل همچنان در کورس صعود باقی ماند، اما امتیاز کسبشده کافی برای بهبود جایگاه در جدول نبود. شاگردان ساپینتو حالا برای صعود تنها یک مسیر پیش رو دارند: پیروزی مقابل المحرق در هفته پایانی.
با برد مقابل تیم بحرینی، استقلال به امتیاز ۹ خواهد رسید و میتواند از رقیب مستقیم خود عبور کند. هر نتیجه دیگری غیر از برد، این تیم را از رقابتها کنار میگذارد و فرصت حضور در مرحله بعدی را از دست میدهد.
بنابراین دیدار هفته آخر برای استقلال دیگر یک مسابقه معمولی نیست، بلکه تعیینکننده سرنوشت فصل آسیایی این تیم است. شاگردان ساپینتو باید با تمام توان خود وارد میدان شوند تا شانس صعود حفظ شود و فرصت آسیایی از دست نرود.