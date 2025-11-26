استقلال ۱-۱ الوصل: صعود استقلال به اما و اگر کشیده شد

به گزارش ایلنا، استقلال بازی را با انگیزه بالا آغاز کرد و در دقیقه ۷ توسط سعید سحرخیزان به گل رسید. این گل پس از نفوذ اسماعیل قلی‌زاده از سمت چپ محوطه جریمه و پاس به سحرخیزان شکل گرفت که مهاجم استقلال دروازه خالی الوصل را باز کرد.

در نیمه دوم، الوصل با پاس سرجینیو و ضربه فنی هوگو گونکالوس در دقیقه ۶۳ توانست حساب را به تساوی برساند. این گل فشار روی استقلال را افزایش داد، اما شاگردان ساپینتو با تغییرات ترکیبی، حضور اسماعیل قلی‌زاده و مهران احمدی، سعی در حفظ برتری و خلق موقعیت داشتند.

استقلال در غیاب برخی بازیکنان کلیدی خود، تغییراتی در خطوط کناری ایجاد کرد و وینگر ۱۹ ساله، قلی‌زاده، برای نخستین بار در این فصل از ابتدا در ترکیب قرار گرفت. این جوان مستعد در نیمه اول فرصت‌های خطرناکی ایجاد کرد و همکاری او با سحرخیزان به اولین گل تیم منجر شد.

الوصل با وجود غیبت بازیکنانی مانند فابیو لیما، علی صالح و نیکولاس خیمنز، همچنان ترکیبی قدرتمند و سرعتی داشت و موقعیت‌های زیادی روی دروازه استقلال ایجاد کرد. از جمله این فرصت‌ها می‌توان به ضربه دیالو در دقیقه ۵۵ اشاره کرد که با واکنش به موقع سامان فلاح دفع شد.

لحظات حساس بازی شامل شوت‌های خطرناک یاسر آسانی، نفوذ حسین گودرزی و حملات سرجینیو بود، هرچند نتیجه تغییر نکرد و بازی با تساوی یک بر یک خاتمه یافت.

حواشی و نکات:

هواداران با استقبال گسترده در ورزشگاه حضور داشتند و تقریباً بیشتر سکوها پر شد.

تأخیر یک ساعته شروع بازی به دلیل دیر رسیدن اتوبوس الوصل رخ داد.

ناظران AFC ورود و خروج تماشاگران را کنترل می‌کردند.

آلودگی هوا باعث شد بسیاری از هواداران با ماسک در ورزشگاه حاضر باشند.

حضور چند هوادار پرسپولیس موجب بروز درگیری‌های کوتاه با تماشاگران استقلال شد.

اطلاعات بازی:

هفته پنجم سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا – گروه A

چهارشنبه ۵ آذر ۱۴۰۴، ساعت ۲۰:۳۰

ورزشگاه: شهدای شهر قدس / ۱۰ هزار تماشاگر

داور: کیم هی‌گون و کمک‌ها: یون ژا ایوول، پارک سانگ سون؛ داور چهارم: کو هیونگ‌جین (همه کره‌جنوبی)

ناظر: عبدالله مطلق (عربستان)

ترکیب استقلال: آنتونیو آدان، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، صالح حردانی(۸۸- رامین رضاییان)، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا(۸۸- ابوالفضل زمانی)، دیدیه اندونگ، یاسر آسانی، منیر الحدادی(۱۸- مهران احمدی)، اسماعیل قلی‌زاده، سعید سحرخیزان(۷۲- محمدرضا آزادی) / سرمربی: ریکاردو ساپینتو

ترکیب الوصل: خالد السنانی، یوسف المهیری، سفیان بوفتینی، هوگو نیتو، سالم العزیزی، رناتو تاپیا(۵۴- جانیر)، سِکّو سیدیبِه، آداما دیالو، انجیسان ژیان، رناتو جونیور(۴۶- متئوس سالدانیا)، برایان پالاسیوس / سرمربی: مسعود میرال

اخطارها:

استقلال: سعید سحرخیزان(۲۹)، حسین گودرزی(۶+۴۵)

الوصل: احمد صالح(۵+۹۰)

