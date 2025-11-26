خبرگزاری کار ایران
کار منیر الحدادی به بیمارستان کشید

منیر الحدادی، وینگر مراکشی استقلال، در جریان دیدار اخیر تیمش دچار مصدومیتی جدی شد و ادامه بازی برای او غیرممکن شد.

به گزارش ایلنا،  استقلال بازی خود را با انرژی بالا آغاز کرده و به سرعت به گل دست یافت، اما در دقیقه ۱۸ با خبر تلخی روبه‌رو شد. منیر الحدادی، ستاره مراکشی آبی‌پوشان، هنگام سازماندهی یک ضدحمله از میانه زمین ناگهان کاهش سرعت داشت و روی زمین نشست. مشاهده این صحنه، اضطراب را به سکوهای ورزشگاه شهر قدس منتقل کرد. ساپینتو بلافاصله مجبور شد مهران احمدی را به‌عنوان تعویض اضطراری وارد زمین کند.

الحدادی پس از تعویض مستقیم به رختکن منتقل شد و کادر پزشکی با تشخیص اولیه او را جهت بررسی دقیق‌تر به آمبولانس سپرد تا برای انجام MRI به بیمارستان منتقل شود.

طبق گزارش‌ها، آسیب‌دیدگی وینگر استقلال مربوط به ناحیه همسترینگ است و پیش‌بینی می‌شود روند درمان و توان‌بخشی چند هفته‌ای طول بکشد. اگر پیش‌بینی‌ها صحیح باشد، این بازیکن احتمالاً نزدیک به سه هفته از میادین دور خواهد بود؛ غیبتی که در آستانه دو مسابقه حساس برای استقلال خبر ناخوشایندی محسوب می‌شود.

