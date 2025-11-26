استقلال با پیروزی مقابل الوصل به رختکن رفت

به گزارش ایلنا، تیم‌های استقلال و الوصل امارات از ساعت 20:30 امشب (چهارشنبه) در چارچوب هفته پنجم از مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا 2 در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف هم رفتند که نیمه نخست این مسابقه با تک گل دقیقه 7 سعید سحرخیزان به سود استقلال خاتمه یافت.

ترکیب استقلال: آنتونیو آدان، صالح حردانی، سامان فلاح، رستم آشورماتوف، حسین گودرزی، دیدیه اندونگ، امیرمحمد رزاقی‌نیا، منیر الحدادی (18 - مهران احمدی)، اسماعیل قلی‌زاده، سعید سحرخیزان و یاسر آسانی.

ترکیب الوصل: خالد السنانی، یوسف المهیری، سفیان بوفتینی، اوگو نیتو، سالم العزیزی، رناتو تاپیا، سکو سیدیبه، آداما دیالو، انجیسان ژیان، رناتو جونیور و برایان پالاسیوس.

داور: کیم هی‌گون از کره‌ جنوبی

اخطار: سعید سحرخیزان و حسین گودرزی از استقلال

قرار گرفتن اسماعیل قلی‌زاده جوان در ترکیب اصلی استقلال، سورپرایز ریکاردو ساپینتو بود. او در همان ابتدای بازی پاس قطری را کنار زمین گرفت و پس از عبور از یک بازیکن به سمت دروازه شوت زد که دروازه‌بان گرفت و در ریباند توپ را به سعید سحرخیزان رساند تا مهاجم آبی‌ها به راحتی دروازه خالی را باز کند.

الوصلی‌ها با پاسکاری زیاد توپ را در اختیار داشتند و سعی می‌کردند موقعیت ایجاد کنند، اما موفق به این کار نشدند تا نیمه نخست با همین یک گل به پایان برسد.

یکی از مهمترین اتفاقات نیمه نخست بازی مصدومیت منیر الحدادی از ناحیه همسترینگ بود که باعث شد این بازیکن در دقیقه 18 جای خود را در ترکیب استقلال به مهران احمدی بدهد.

