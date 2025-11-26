خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نفس استقلال ایستاد/ مصدومیت منیر الحدادی و احتمال از دست دادن دربی؟

نفس استقلال ایستاد/ مصدومیت منیر الحدادی و احتمال از دست دادن دربی؟
کد خبر : 1719510
لینک کوتاه کپی شد.

استقلال که برای جبران شکست برابر الوصل انگیزه زیادی داشت، خیلی زود به گل اول خود دست یافت اما لحظاتی بعد و در دقیقه 18 مصدومیت منیر الحدادی همه چیز برای هواداران این تیم نگران کننده پیش رفت: دربی را از دست می‌دهد؟

به گزارش ایلنا،  استقلال در شبی که شروعی طوفانی مقابل الوصل داشت و خیلی زود به گل رسید، ناگهان با اتفاقی مواجه شد که همه برنامه‌های ساپینتو را زیر و رو کرد. در دقیقه ۱۶، درست زمانی که منیر الحدادی در میانه میدان توپ را برای یک ضدحمله خطرناک پیش می‌برد، سرعتش را کم کرد، ایستاد و با تکان دادن سر اعلام کرد نمی‌تواند ادامه بدهد: بدون هیچ برخوردی، بدون هیچ هشدار قبلی.

ورزشگاه برای چند ثانیه در سکوتی سنگین فرو رفت. ستاره لالیگایی استقلال که در هفته‌های اخیر موتور اصلی حملات تیم بود، مستقیم راهی رختکن شد و مهران احمدی جای او را گرفت. تعویضی اجباری که تمام آرایش هجومی استقلال را تغییر داد.

این مصدومیت در حساس‌ترین مقطع فصل رخ داده است، جایی که استقلال تنها ۹ روز دیگر باید با فولاد و سپس در دربی بزرگ پایتخت برابر پرسپولیس قرار بگیرد. هنوز خبری از نوع آسیب و زمان دوری منیر نیست، اما نشانه‌ها نشان می‌دهد آبی‌ها باید با نگرانی، منتظر جواب تست‌ها بمانند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات