نفس استقلال ایستاد/ مصدومیت منیر الحدادی و احتمال از دست دادن دربی؟

به گزارش ایلنا، استقلال در شبی که شروعی طوفانی مقابل الوصل داشت و خیلی زود به گل رسید، ناگهان با اتفاقی مواجه شد که همه برنامه‌های ساپینتو را زیر و رو کرد. در دقیقه ۱۶، درست زمانی که منیر الحدادی در میانه میدان توپ را برای یک ضدحمله خطرناک پیش می‌برد، سرعتش را کم کرد، ایستاد و با تکان دادن سر اعلام کرد نمی‌تواند ادامه بدهد: بدون هیچ برخوردی، بدون هیچ هشدار قبلی.

ورزشگاه برای چند ثانیه در سکوتی سنگین فرو رفت. ستاره لالیگایی استقلال که در هفته‌های اخیر موتور اصلی حملات تیم بود، مستقیم راهی رختکن شد و مهران احمدی جای او را گرفت. تعویضی اجباری که تمام آرایش هجومی استقلال را تغییر داد.

این مصدومیت در حساس‌ترین مقطع فصل رخ داده است، جایی که استقلال تنها ۹ روز دیگر باید با فولاد و سپس در دربی بزرگ پایتخت برابر پرسپولیس قرار بگیرد. هنوز خبری از نوع آسیب و زمان دوری منیر نیست، اما نشانه‌ها نشان می‌دهد آبی‌ها باید با نگرانی، منتظر جواب تست‌ها بمانند.

