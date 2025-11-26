اطلاعیه جدید سپاهان برای مدیریت چمن
باشگاه سپاهان با انتشار اطلاعیهای رسمی از برنامهریزی تازه خود برای استفاده فصلی از زمینهای چمن نقشجهان، باغ فردوس و ۲۵ آبان خبر داد.
به گزارش ایلنا، باشگاه فولاد مبارکه سپاهان با انتشار بیانیهای اعلام کرد که از سال گذشته برنامهای ساختاریافته برای بهرهبرداری اصولی از زمینهای چمن خود تدوین کرده تا تیم فوتبال در تمام فصول سال از بهترین کیفیت زمین برخوردار باشد. طبق این استراتژی، سه زمین با ویژگیهای متفاوت آبوهوایی برای استفاده در دورههای سرد و گرم سال آماده شده است.
در این اطلاعیه تأکید شده زمین اصلی ورزشگاه نقشجهان با ترکیب ۷۰ درصد چمن سردسیری و ۳۰ درصد گرمسیری، از شهریور تا خرداد در بالاترین کیفیت قرار دارد. همچنین زمین جدید کمپ باغ فردوس که بهطور کامل با چمن سردسیری کشت شده، در همین بازه زمانی بهترین شرایط را خواهد داشت.
باشگاه سپاهان توضیح داده زمین چمن ۲۵ آبان ماه با چمن ۱۰۰ درصد گرمسیری از اسفند تا شهریور در بیشترین کیفیت خود قرار میگیرد و بهطور چرخشی با توجه به فصل مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در این اطلاعیه همچنین ذکر شده که تغییر رنگ چمن گرمسیری در فصل سرد طبیعی است و لایه زردرنگ پوشال بهعنوان محافظ در برابر یخزدگی عمل میکند.
سپاهان اعلام کرده است زمینهای آرارات، قدس و دیگر مجموعههای چمن باشگاه نیز برای استفاده سایر ردههای فوتبال در اختیار تیمها قرار میگیرد.