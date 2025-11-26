ساپینتو: شکست رفت را جبران میکنیم
ریکاردو ساپینتو پیش از آغاز دیدار استقلال و الوصل تأکید کرد تیمش با ذهنیتی متفاوت و انگیزه بالا وارد زمین میشود تا شکست سنگین بازی رفت را جبران کند و گام مهمی برای صعود بردارد.
به گزارش ایلنا، پیش از شروع دیدار استقلال و الوصل، ریکاردو ساپینتو در گفتوگو با دوربین AFC در حالی ظاهر شد که آبیها امشب با ترکیبی تازه و ذهنیتی متفاوت وارد میدان میشوند. استقلالیها هنوز خاطره تلخ شکست دور رفت را فراموش نکردهاند و با اتکا به میزبانی و حضور بازیکنان جوان، بهدنبال نمایشی متفاوت هستند.
با وجود اینکه نتیجه این مسابقه سرنوشت صعود استقلال را مشخص نمیکند و تعیینکننده اصلی، بازی هفته آخر مقابل المحرق بحرین است، کسب امتیاز از الوصل میتواند مسیر صعود را هموارتر کرده و فشار ذهنی را از روی تیم بردارد.
استفاده از چهرههای جوانی مثل اسماعیل قلیزاده در ترکیب اصلی نشان میدهد ساپینتو قصد دارد بازی را با انرژی و ریتم بیشتری دنبال کند. استقلال امیدوار است در ورزشگاه شهدای شهر قدس و با حمایت هوادارانش، تصویر کاملاً متفاوتی از عملکرد بازی رفت ارائه دهد.
ساپینتو در اظهارات پیش از مسابقه گفت: بازی قبلی با الوصل اصلاً خوب نبود و روز بدی داشتیم. باید آن اتفاق را جبران کنیم. امروز بهنظر من تیم از شرایط بهتری برخوردار است و انتظار دارم سه امتیاز را بگیریم. برای برد خواهیم جنگید و البته بازی بعدی هم برای ما اهمیت زیادی دارد.