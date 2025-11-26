خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کاپیتان فولاد هرمزگان: صعود می‌خواهیم

کاپیتان فولاد هرمزگان: صعود می‌خواهیم
کد خبر : 1719498
لینک کوتاه کپی شد.

با مشخص شدن قرعه مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی، فولاد هرمزگان آماده میزبانی از استقلال در ورزشگاه خلیج فارس است.

به گزارش ایلنا،  استقلال در مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی باید در بندرعباس به مصاف فولاد هرمزگان برود. تیمی از لیگ دسته دو که با حذف چوکا تالش راهی این مرحله شده و حالا خود را برای میزبانی یکی از پرهوادارترین تیم‌های کشور آماده می‌کند.

آخرین حضور یک تیم لیگ برتری در بندرعباس به حدود ۱۲ سال قبل بازمی‌گردد و دیدار پیش‌رو فرصتی کم‌نظیر برای فوتبال هرمزگان است تا دوباره ورزشگاه خلیج فارس را در سطحی بالا میزبانی کند.

مهرداد آوخ، کاپیتان فولاد هرمزگان، درباره این قرعه گفت: برای هر تیمی افتخار بزرگی است که مقابل استقلال یا پرسپولیس بازی کند. امیدوارم مسئولان شرایطی فراهم کنند تا میزبانی در شأن استان هرمزگان داشته باشیم.

او درباره پیش‌بینی این مسابقه نیز اظهار کرد: امیدوارم بتوانیم بازی را ببریم و ان‌شاءالله صعود کنیم.

آوخ که سابقه حضور در تیم‌هایی مانند پدیده، مس کرمان، گل‌گهر و مس رفسنجان را دارد، اکنون در سال‌های پایانی دوران حرفه‌ای خود به زادگاهش بازگشته و بازوبند کاپیتانی فولاد را در اختیار دارد.

فولاد هرمزگان فصل گذشته در همین مرحله جام حذفی مقابل پرسپولیس به تساوی ۱-۱ رسید اما در ضربات پنالتی از دور رقابت‌ها کنار رفت. حالا این تیم امیدوار است برابر استقلال شگفتی‌ساز شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات