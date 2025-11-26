به گزارش ایلنا، استقلال در مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی باید در بندرعباس به مصاف فولاد هرمزگان برود. تیمی از لیگ دسته دو که با حذف چوکا تالش راهی این مرحله شده و حالا خود را برای میزبانی یکی از پرهوادارترین تیم‌های کشور آماده می‌کند.

آخرین حضور یک تیم لیگ برتری در بندرعباس به حدود ۱۲ سال قبل بازمی‌گردد و دیدار پیش‌رو فرصتی کم‌نظیر برای فوتبال هرمزگان است تا دوباره ورزشگاه خلیج فارس را در سطحی بالا میزبانی کند.

مهرداد آوخ، کاپیتان فولاد هرمزگان، درباره این قرعه گفت: برای هر تیمی افتخار بزرگی است که مقابل استقلال یا پرسپولیس بازی کند. امیدوارم مسئولان شرایطی فراهم کنند تا میزبانی در شأن استان هرمزگان داشته باشیم.

او درباره پیش‌بینی این مسابقه نیز اظهار کرد: امیدوارم بتوانیم بازی را ببریم و ان‌شاءالله صعود کنیم.

آوخ که سابقه حضور در تیم‌هایی مانند پدیده، مس کرمان، گل‌گهر و مس رفسنجان را دارد، اکنون در سال‌های پایانی دوران حرفه‌ای خود به زادگاهش بازگشته و بازوبند کاپیتانی فولاد را در اختیار دارد.

فولاد هرمزگان فصل گذشته در همین مرحله جام حذفی مقابل پرسپولیس به تساوی ۱-۱ رسید اما در ضربات پنالتی از دور رقابت‌ها کنار رفت. حالا این تیم امیدوار است برابر استقلال شگفتی‌ساز شود.

انتهای پیام/