ترکیب تهاجمی الوصل مقابل استقلال اعلام شد

به گزارش ایلنا، باشگاه الوصل ساعاتی پیش از آغاز دیدار با استقلال ترکیب ۱۱ نفره خود را منتشر کرد و نشان داد سرمربی سوئدی این تیم قصد دارد با آرایش ۴-۲-۳-۱ و اتکا به سرعت، در همان دقایق ابتدایی مدافعان استقلال را تحت‌فشار قرار دهد.

غیبت بازیکنانی چون فابیو لیما، نیکولاس خیمنز، علی صالح و ادریلسون دا سیلوا باعث شده الوصل با چهره‌ای تازه وارد زمین شود، اما مهره‌های خارجی و آفریقایی این تیم در خط میانی و حمله همچنان حضور پررنگی دارند.

درون دروازه خالد السنانی قرار گرفته و مقابل او دفاع چهار نفره یوسف المهیری، سفیان بوفتینی، هوگو نیتو و سالم العزیری ـ کاپیتان تیم ـ صف‌آرایی کرده‌اند. این خط باید نخستین مانع حملات استقلال باشد؛ به‌ویژه با توجه به احتمال شروع تهاجمی آبی‌ها.

در مرکز زمین، رناتو تاپیا هافبک ملی‌پوش پرو کنار سکو سیدیه حضور دارد تا با پرس سنگین و قطع جریان بازی، مانع ساخت حملات استقلال شوند.

سه‌گانه هجومی آداما دیالو، انجیسان ژیان و رناتو جونیور در پشت سر مهاجم اصلی، برایان پالاسیوس، قرار دارند؛ بازیکنانی که در دیدار رفت بارها برای استقلال دردسر ایجاد کردند.

این ترکیب نشان می‌دهد که با وجود غایبان مهم، الوصل همچنان تیمی سرعتی و خطرناک است و استقلال باید با تمرکز بالا و هوشیاری کامل وارد مسابقه شود.

انتهای پیام/