طاهری: تأخیر الوصل به استقلال ضربه زد

به گزارش ایلنا، بیژن طاهری، مدیر تیم استقلال، پیش از شروع دیدار مقابل الوصل درباره تأخیر یک‌ساعته در آغاز مسابقه اظهار کرد: همه چیز خوب پیش می‌رود و هواداران هم برای حمایت آمده‌اند، اما متأسفانه تیم الوصل دیر به استادیوم رسید و همین موضوع باعث شد بازی با یک ساعت تأخیر برگزار شود. ما حدود یک ساعت و ۴۵ دقیقه زودتر در ورزشگاه حاضر شدیم و طبیعی است این شرایط روی تیم ما هم اثر می‌گذارد. بالاخره بازیکنان معطل می‌شوند. با این حال، پروتکل AFC است و مجبوریم طبق قانون عمل کنیم.

او درباره وضعیت فنی تیم گفت: خوشبختانه شرایط بازیکنان خوب است و امیدواریم دو مسابقه پیش‌رو را با برد پشت سر بگذاریم تا صعودمان از مرحله گروهی قطعی شود.

مدیر تیم استقلال درباره محرومیت کوشکی نیز توضیح داد: کوشکی بازیکن جوانی است و اشتباه کرد. محرومیت او هم خودش را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و هم به تیم ضربه می‌زند.

طاهری همچنین درباره حضور آدان درون دروازه استقلال گفت: فرعباسی به تمرینات برگشته و وضعیت خوبی دارد، اما انتخاب دروازه‌بان بر عهده سرمربی است و تصمیم ایشان این بود که آدان در بازی امروز در چارچوب قرار بگیرد.

انتهای پیام/