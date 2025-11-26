طاهری: تأخیر الوصل به استقلال ضربه زد
بیژن طاهری پیش از آغاز دیدار استقلال و الوصل با اشاره به تأخیر یکساعته بازی به دلیل دیر رسیدن نماینده امارات تأکید کرد این اتفاق روی تمرکز و شرایط استقلال اثر گذاشته اما تیم موظف به تبعیت از قوانین کنفدراسیون است.
به گزارش ایلنا، بیژن طاهری، مدیر تیم استقلال، پیش از شروع دیدار مقابل الوصل درباره تأخیر یکساعته در آغاز مسابقه اظهار کرد: همه چیز خوب پیش میرود و هواداران هم برای حمایت آمدهاند، اما متأسفانه تیم الوصل دیر به استادیوم رسید و همین موضوع باعث شد بازی با یک ساعت تأخیر برگزار شود. ما حدود یک ساعت و ۴۵ دقیقه زودتر در ورزشگاه حاضر شدیم و طبیعی است این شرایط روی تیم ما هم اثر میگذارد. بالاخره بازیکنان معطل میشوند. با این حال، پروتکل AFC است و مجبوریم طبق قانون عمل کنیم.
او درباره وضعیت فنی تیم گفت: خوشبختانه شرایط بازیکنان خوب است و امیدواریم دو مسابقه پیشرو را با برد پشت سر بگذاریم تا صعودمان از مرحله گروهی قطعی شود.
مدیر تیم استقلال درباره محرومیت کوشکی نیز توضیح داد: کوشکی بازیکن جوانی است و اشتباه کرد. محرومیت او هم خودش را تحتتأثیر قرار میدهد و هم به تیم ضربه میزند.
طاهری همچنین درباره حضور آدان درون دروازه استقلال گفت: فرعباسی به تمرینات برگشته و وضعیت خوبی دارد، اما انتخاب دروازهبان بر عهده سرمربی است و تصمیم ایشان این بود که آدان در بازی امروز در چارچوب قرار بگیرد.