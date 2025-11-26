واکنش الوصل به دیر رسیدن تیم به ورزشگاه شهرقدس

به گزارش ایلنا، کاروان تیم الوصل پس از ورود به ورزشگاه شهدای شهر قدس، با انتشار ویدیویی در صفحه رسمی این باشگاه در شبکه اجتماعی ایکس، حضور خود را در محل مسابقه تأیید کرد. در این ویدیو که لحظه ورود بازیکنان به تونل ورزشگاه را نشان می‌دهد، کپشن «به استادیوم رسیدیم… We are here» برای اطلاع‌رسانی استفاده شد.

این اقدام در حالی صورت گرفت که اتوبوس حامل اعضای تیم الوصل دیرتر از زمان تعیین‌شده به ورزشگاه رسید. اتفاقی که زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده مسابقه را به‌طور کامل تحت‌تأثیر قرار داد. بر اساس اعلام رسمی ناظر مسابقه، دیدار استقلال و الوصل به‌جای ساعت ۱۹:۳۰ از ساعت ۲۰:۳۰ آغاز خواهد شد.

به گفته مسئولان برگزارکننده، تأخیر در رسیدن اتوبوس الوصل موجب شد فرآیند ورود به رختکن و گرم‌کردن بازیکنان با اختلال روبه‌رو شود و این مسئله تنها دلیل تعویق مسابقه عنوان شده است.

