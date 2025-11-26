خبرگزاری کار ایران
کریمی: با انگیزه بالا به مصاف تیم ملی ایتالیا می رویم

کد خبر : 1719448
بهترین بازیکن دیدار ایران و پاناما گفت:امیدوارم در بازی با ایتالیا پیروز شویم.

به گزارش ایلنا، فرشته کریمی،عضو تیم ملی فوتسال بانوان گفت: همه امید ما و دختران ایران که ورزش را دوست دارند، این است که فوتسال کشورمان روزبه‌روز رشد کند و بتوانیم جایگاه فوتسال بانوان ایران را در سطح جهانی ارتقا دهیم. 

وی گفت: ایران باید جزو ۴ تیم برتر جهان باشد و ما تمام تلاشمان را می‌کنیم تا این هدف محقق شود.

کریمی ادامه داد: ما امید دختران ایرانیم و دختران کشورمان هم امید ما هستند. این امر انگیزه‌ای است تا برای هم تلاش کنیم، با هم پیش برویم و افتخارآفرین باشیم. تیم ملی با روحیه بالا، اتحاد و انگیزه جمعی قوی در اردوها حضور دارد و همه اعضا آماده‌اند تا بهترین عملکرد خود را در زمین ارائه دهند.

وی در مورد تمرینات و برنامه‌های تاکتیکی تیم گفت: تمرینات ما بسیار هدفمند و فشرده است و کادر فنی با دقت بازی‌های ایتالیا را آنالیز کرده است. نقاط قوت و ضعف این تیم مشخص شده و برنامه‌های تاکتیکی برای مقابله با سبک بازی آن‌ها تدوین شده است. ما با تمرکز کامل و آمادگی جسمانی و ذهنی وارد زمین می‌شویم تا بهترین نتیجه ممکن را کسب کنیم.

کریمی در پایان افزود: هر بازی فرصتی است برای اثبات توانایی‌هایمان و نشان دادن اینکه فوتسال بانوان ایران در مسیر پیشرفت و موفقیت قرار دارد. ما با اتحاد، تمرکز و انگیزه بالا آماده‌ایم تا نماینده شایسته‌ای برای ایران باشیم و باعث غرور مردم کشورمان شویم. هدف ما نه تنها کسب نتیجه، بلکه نشان دادن قدرت، تلاش و پشتکار دختران ایران در سطح جهانی است.

 

