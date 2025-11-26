تساوی ایران مقابل لبنان در گام دوم

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران از ساعت ۱۴:۳۰ امروز(چهارشنبه) دومین بازی خود را در گروه D مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا مقابل لبنان در ورزشگاه EKA آره‌نا احمدآباد هند برگزار کرد که این بازی در نهایت با تساوی یک_ یک تمام شد‌

نیمه اول این بازی با تک گل جعفر اسدی در دقیقه ۱۴، یک بر صفر به سود ملی‌پوشان کشورمان تمام شد درحالیکه در یک صحنه از این نیمه ضربه سر پویا اسمی به تیر افقی دروازه حریف برخورد کرد.

در دقیقه ۶۵ لبنان با شوت ایاد عید به گل تساوی رسید.

با این نتیجه ایران ۴ امتیازی شده و موقت صدرنشینی را حفظ کرد. لبنان نیز با یک بازی بیشتر ۳ امتیازی شده و تا رتبه دوم بالا آمد.

ابوالفضل حسینی، امیر ماهان افروزیان، پویا اسمی، محمد علی رهنما، محمد طاها کاویانی، جعفر اسدی(۷۹_ امیرطاها محمدی)، پویا جعفری، امیر رضا ولی‌پور(۵۸_ محمد قاسمی)، ماهان بهشتی(۹۰_ محمد حسین حاجی علی اکبری)، عباس رفیع و امیر محمد افراسیابی(۵۸_ امیرحسین طایفه) در این بازی برای تیم کشورمان به زمین رفتند‌.

امیر رضا ولی‌پور از ایران کارت زرد دریافت کرد.

حسین جمال، کویتی با کمک هم وطن خود طلال الشماری و کرار عبدالکریم الجنابی عراقی قضاوت بازی را برعهده داشتند.

