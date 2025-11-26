خبرگزاری کار ایران
پیروزی پرگل ملی پوشان ایران برابر پاناما

تیم ملی فوتسال بانوان ایران در دومین دیدار خود برابر پاناما به پیروزی رسید.

به گزارش ایلنا، دومین دیدار تیم های ملی فوتسال بانوان ایران و پاناما از سری رقابتهای جام جهانی فوتسال ۲۰۲۵ بانوان در فیلیپین برگزار شد که در این دیدار شاگردان شهرزاد مظفر با نتیجه ۶ بر ۲ پیروز میدان شدند.

حدود ۳۰ تماشاگر ایرانی با حضور در ورزشگاه بازیکنان را تشویق کردند.

گل‌های این دیدار را الهام عناف جه، نسمیه غلامی، فرشته کریمی۲ گل، فرشته خسروی و فاطمه رحمتی به ثمر رساندند.

مهسا کمالی در دقیقه ۳۶ کارت زرد دریافت کرد.

در این دیدار سفیر ایران در فیلیپین به همراه دیگر اعضای سفارت و خانواده هایشان حضور داشته و به تماشای این پیکار نشستند.

آخرین دیدار از مرحله گروهی جام جهانی فوتسال ۲۰۲۵ بانوان روز شنبه 8 آذرماه از ساعت 12:30 به وقت تهران برگزار می شود.

