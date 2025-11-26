پیروزی پرگل ملی پوشان ایران برابر پاناما

به گزارش ایلنا، دومین دیدار تیم های ملی فوتسال بانوان ایران و پاناما از سری رقابتهای جام جهانی فوتسال ۲۰۲۵ بانوان در فیلیپین برگزار شد که در این دیدار شاگردان شهرزاد مظفر با نتیجه ۶ بر ۲ پیروز میدان شدند.

حدود ۳۰ تماشاگر ایرانی با حضور در ورزشگاه بازیکنان را تشویق کردند.

گل‌های این دیدار را الهام عناف جه، نسمیه غلامی، فرشته کریمی۲ گل، فرشته خسروی و فاطمه رحمتی به ثمر رساندند.

مهسا کمالی در دقیقه ۳۶ کارت زرد دریافت کرد.

در این دیدار سفیر ایران در فیلیپین به همراه دیگر اعضای سفارت و خانواده هایشان حضور داشته و به تماشای این پیکار نشستند.

آخرین دیدار از مرحله گروهی جام جهانی فوتسال ۲۰۲۵ بانوان روز شنبه 8 آذرماه از ساعت 12:30 به وقت تهران برگزار می شود.

