خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حریف برنده دیدار تراکتور-پرسپولیس مشخص شد

حریف برنده دیدار تراکتور-پرسپولیس مشخص شد
کد خبر : 1719366
لینک کوتاه کپی شد.

با وجود برگزاری نشدن دیدار حساس تراکتور و پرسپولیس در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی، قرعه‌کشی مرحله بعد انجام شد و تکلیف حریف برنده این بازی نیز مشخص شد.

به گزارش ایلنا،  مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال ایران پس از پایان تعطیلات فیفادی آبان‌ماه پیگیری شد و از ۱۶ مسابقه این مرحله، ۱۵ دیدار برگزار گردید. تنها دیداری که طبق برنامه انجام نشد، تقابل مهم تراکتور تبریز و پرسپولیس تهران بود. این مسابقه به دلیل حضور تیم ملی فوتبال ایران در فینال تورنمنت چهارجانبه العین و تغییرات ایجادشده در تقویم زمانی، به تاریخ دیگری موکول شد.

با وجود برگزاری نشدن این مسابقه، سازمان لیگ قرعه‌کشی مرحله یک‌هشتم نهایی را بدون انتظار برای تعیین تکلیف این دیدار انجام داد. در نتیجه، وضعیت حریف برنده تقابل تراکتور – پرسپولیس نیز مشخص شد و طبق قرعه، تیم شمس‌آذر قزوین در مرحله بعدی به مصاف پیروز این بازی معوقه خواهد رفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات