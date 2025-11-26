حریف برنده دیدار تراکتور-پرسپولیس مشخص شد

به گزارش ایلنا، مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال ایران پس از پایان تعطیلات فیفادی آبان‌ماه پیگیری شد و از ۱۶ مسابقه این مرحله، ۱۵ دیدار برگزار گردید. تنها دیداری که طبق برنامه انجام نشد، تقابل مهم تراکتور تبریز و پرسپولیس تهران بود. این مسابقه به دلیل حضور تیم ملی فوتبال ایران در فینال تورنمنت چهارجانبه العین و تغییرات ایجادشده در تقویم زمانی، به تاریخ دیگری موکول شد.

با وجود برگزاری نشدن این مسابقه، سازمان لیگ قرعه‌کشی مرحله یک‌هشتم نهایی را بدون انتظار برای تعیین تکلیف این دیدار انجام داد. در نتیجه، وضعیت حریف برنده تقابل تراکتور – پرسپولیس نیز مشخص شد و طبق قرعه، تیم شمس‌آذر قزوین در مرحله بعدی به مصاف پیروز این بازی معوقه خواهد رفت.

