اعلام قرعه استقلال در یکهشتم نهایی جام حذفی
مرحله یکهشتم نهایی جام حذفی فوتبال ایران قرعهکشی شد و بر اساس نتایج اعلامشده، تیم فوتبال استقلال باید در زمین فولاد هرمزگان به میدان برود.
به گزارش ایلنا، مراسم قرعهکشی مرحله یکهشتم نهایی جام حذفی فوتبال ایران امروز انجام شد و استقلال یکی از تیمهایی بود که حریف خود را شناخت. بر همین اساس، شاگردان ریکاردو ساپینتو باید در این مرحله راهی هرمزگان شوند تا برابر تیم فولاد هرمزگان قرار بگیرند.
طبق برنامهریزی اولیه، این مسابقه در بازه زمانی اواخر آذرماه برگزار خواهد شد، اما تاریخ دقیق آن پس از هماهنگیهای تقویمی از سوی سازمان لیگ اعلام میشود.