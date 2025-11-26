خبرگزاری کار ایران
استقلال دوباره با تیم لیگ دویی مصاف می‌دهد/ برنده تراکتور-پرسپولیس با شمس آذر

قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی برگزار شد.

 به گزارش ایلنا، قرعه کشی جام حذفی ایران با حضور نمایندگان باشگاه‌ها و مسئولان سازمان لیگ آغاز شد.

در این مرحله 15 تیم حضور دارند و باتوجه به تعویق دیدار تیم‌های پرسپولیس و تراکتور، هنوز تیم شانزدهم معرفی نشده اما با این حال سازمان لیگ قرعه کشی را انجام داد تا پرسپولیس و تراکتور نیز حریف احتمالی بعدی خود را بشناسند.

بازی های این مرحله به شرح زیر است:

فولاد خوزستان - چادرملو

سپاهان - خیبر

ملوان  - مس شهربابک

مس رفسنجان  - گل گهر

هوادار تهران - سایپا تهران

نفت و گاز - پیکان

فولاد هرمزگان- استقلال 

برنده پرسپولیس و تراکتور - شمس آذر

