به گزارش ایلنا، قرعه کشی جام حذفی ایران با حضور نمایندگان باشگاه‌ها و مسئولان سازمان لیگ آغاز شد.

در این مرحله 15 تیم حضور دارند و باتوجه به تعویق دیدار تیم‌های پرسپولیس و تراکتور، هنوز تیم شانزدهم معرفی نشده اما با این حال سازمان لیگ قرعه کشی را انجام داد تا پرسپولیس و تراکتور نیز حریف احتمالی بعدی خود را بشناسند.

بازی های این مرحله به شرح زیر است:

فولاد خوزستان - چادرملو

سپاهان - خیبر

ملوان - مس شهربابک

مس رفسنجان - گل گهر

هوادار تهران - سایپا تهران

نفت و گاز - پیکان

فولاد هرمزگان- استقلال

برنده پرسپولیس و تراکتور - شمس آذر

