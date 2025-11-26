قرعه کشی جام حذفی
استقلال دوباره با تیم لیگ دویی مصاف میدهد/ برنده تراکتور-پرسپولیس با شمس آذر
قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی برگزار شد.
به گزارش ایلنا، قرعه کشی جام حذفی ایران با حضور نمایندگان باشگاهها و مسئولان سازمان لیگ آغاز شد.
در این مرحله 15 تیم حضور دارند و باتوجه به تعویق دیدار تیمهای پرسپولیس و تراکتور، هنوز تیم شانزدهم معرفی نشده اما با این حال سازمان لیگ قرعه کشی را انجام داد تا پرسپولیس و تراکتور نیز حریف احتمالی بعدی خود را بشناسند.
بازی های این مرحله به شرح زیر است:
فولاد خوزستان - چادرملو
سپاهان - خیبر
ملوان - مس شهربابک
مس رفسنجان - گل گهر
هوادار تهران - سایپا تهران
نفت و گاز - پیکان
فولاد هرمزگان- استقلال
برنده پرسپولیس و تراکتور - شمس آذر