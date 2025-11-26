ترکیب تیم ملی نوجوانان مقابل لبنان
ترکیب تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران مقابل لبنان اعلام شد.
به گزارش ایلنا، ترکیب تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران برای بازی با لبنان در گروه D مرحله مقدماتی جام ملتهای زیر ۱۷ سال آسیا مشخص شد.
برهمین اساس با نظر ارمغان احمدی، نفرات زیر در ترکیب اصلی تیم ملی در این بازی به زمین میروند:
ابوالفضل حسینی، امیر ماهان افروزیان، پویا اسمی، محمد علی رهنما، محمد طاها کاویانی، جعفر اسدی، پویا جعفری، امیر رضا ولیپور، ماهان بهشتی، عباس رفیع و امیر محمد افراسیابی
این مسابقه از ساعت ۱۴:۳۰ امروز(چهارشنبه) در ورزشگاه EKA آرهنا احمد هند برگزار میشود.