ترکیب تیم ملی نوجوانان مقابل لبنان

به گزارش ایلنا، ترکیب تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران برای بازی با لبنان در گروه D مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا مشخص شد.

برهمین اساس با نظر ارمغان احمدی، نفرات زیر در ترکیب اصلی تیم ملی در این بازی به زمین می‌روند:

ابوالفضل حسینی، امیر ماهان افروزیان، پویا اسمی، محمد علی رهنما، محمد طاها کاویانی، جعفر اسدی، پویا جعفری، امیر رضا ولی‌پور، ماهان بهشتی، عباس رفیع و امیر محمد افراسیابی

این مسابقه از ساعت ۱۴:۳۰ امروز(چهارشنبه) در ورزشگاه EKA آره‌نا احمد هند برگزار می‌شود.

انتهای پیام/