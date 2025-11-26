تغییر ساعت بازی پرسپولیس و شمس آذر و 2 دیدار دیگر

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، دیدار پیکان تهران – ملوان انزلی روز جمعه ۷ آذر ساعت ۱۵:۳۰ به جای ورزشگاه شهدای شهر قدس در ورزشگاه پاس تهران برگزار می شود.

دیدار شمس آذر قزوین – پرسپولیس روز جمعه ۷ آذر به جای ساعت ۱۶:۳۰ در ساعت ۱۶ در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار می شود.

همچنین مسابقه دو تیم تراکتور تبریز – چادرملو اردکان روز شنبه ۸ آذر به جای ورزشگاه یادگار امام تبریز در ورزشگاه شهید سردارسلیمانی تبریز برگزار خواهد شد.

