خبرگزاری کار ایران
تغییر ساعت بازی پرسپولیس و شمس آذر و 2 دیدار دیگر

ساعت و ورزشگاه محل برگزاری ۳ مسابقه از هفته یازدهم لیگ برتر تغییر کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، دیدار پیکان تهران – ملوان انزلی روز جمعه ۷ آذر ساعت ۱۵:۳۰ به جای ورزشگاه شهدای شهر قدس در  ورزشگاه پاس تهران برگزار می شود.

دیدار شمس آذر قزوین – پرسپولیس روز جمعه ۷ آذر به جای ساعت ۱۶:۳۰ در ساعت ۱۶ در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار می شود.

همچنین مسابقه دو تیم تراکتور تبریز – چادرملو اردکان روز شنبه ۸ آذر به جای ورزشگاه یادگار امام تبریز در ورزشگاه شهید سردارسلیمانی تبریز برگزار خواهد شد.

